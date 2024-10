Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno incontrato, stamane, l’emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamin bin Al-Thani, nel quadro della visita di Stato che l’Emiro sta compiendo in Italia.

Il Capo delo Stato ha ricevuto questa mattina al Quirinale l’emiro del Qatar, Sheikh Tamin bin Al-Thani anche alla presenza del vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli: “È un onore per la Repubblica italiana e un grande piacere personale poterla accogliere al Quirinale nuovamente”, ha detto Mattarella.

Accogliendo l’emiro Al Thani all’inizio dei colloqui con le delegazioni, il Capo dello Stato ha sottolineato che i tanti incontri bilaterali, anche a livello di governo, “manifestano quanto sia forte il legame tra Qatar e Italia, e quanto sia importante per noi il rapporto con il Qatar come interlocutore essenziale nella politica internazionale e per la grande quantità di rapporti bilaterali, di grande collaborazione che abbiamo”.

Meloni: sostegno a mediazione del Qatar su Gaza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha poi incontrato a Villa Doria Pamphilj l’emiro: le discussioni hanno focalizzato l’attenzione sulla situazione in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha condiviso con l’ospite gli esiti delle sue recenti missioni in Giordania e Libano, confermando il sostegno italiano alla mediazione condotta dal Qatar, insieme a Egitto e Stati Uniti, per un accordo a Gaza.

I due leader hanno affrontato anche il tema della situazione umanitaria nella Striscia e della grave crisi degli sfollati in Libano. Il colloquio ha poi permesso di ribadire il comune fermo sostegno a UNIFIL e la necessità di garantire in ogni momento la sicurezza del suo personale, lavorando per una piena applicazione della risoluzione 1701 anche attraverso il necessario sostegno internazionale alle forze armate libanesi.

In merito alle relazioni bilaterali, la presidente Meloni e l’Emiro hanno riaffermato la reciproca volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Doha, anche con riferimento al continente africano nella cornice del Piano Mattei per l’Africa. Tale volontà è stata recepita in una dichiarazione congiunta adottata al termine dell’incontro, alla quale si è aggiunta la firma di diverse intese in numerosi settori di reciproco interesse.

Urso: “Oggi firmeremo importante accordo con il Qatar”

“Oggi firmeremo a Roma un accordo particolarmente importante con il Qatar sugli investimenti esteri e gli investimenti qatarini in Italia e la Lombardia, tra l’altro, è la regione che eccelle nell’attrazione degli investimenti esteri, perché è quella che più di altre è destinataria degli investimenti esteri degli altri Paesi e traina da sempre lo sviluppo economico del nostro Paese” ha dichiarato il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Milano.