Incontro Meloni-Kallas, unite su Ucraina e Medio Oriente

La premier italiana Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione Europea e Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell’Unione Europea. Come riportato in una nota ufficiale, l’incontro ha affrontato questioni chiave di politica internazionale, con un focus sull’invasione russa dell’Ucraina, la situazione in Medio Oriente e il sostegno a Kiev. Si è inoltre discusso del processo di transizione in Siria, in linea con i risultati della recente riunione ministeriale in formato Quint, ospitata a Roma dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Rafforzare il ruolo dell’Unione Europea

Secondo quanto comunicato, le due leader hanno esaminato anche le strategie per rafforzare il ruolo internazionale dell’Unione Europea. Particolare attenzione è stata riservata alla cooperazione con il vicinato Sud e l’Africa, nel contesto del Piano Mattei, un’iniziativa volta a promuovere stabilità e sviluppo economico nei Paesi del Mediterraneo e del continente africano.

Siria: un percorso verso il cambiamento

«A Roma ho partecipato all’incontro del Quintetto per coordinare gli sforzi per la transizione della Siria. Con Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, abbiamo ribadito la necessità di un governo inclusivo che protegga tutte le minoranze. L’Ue potrebbe allentare gradualmente le sanzioni a patto che ci siano progressi tangibili», ha scritto Kaja Kallas in un post sui social. Durante l’incontro, organizzato dal ministro Tajani, i rappresentanti dei cinque Paesi e l’Alto Rappresentante dell’UE hanno discusso il futuro del nuovo governo siriano. Tajani, in seguito, si è recato a Damasco per incontri sul campo. Kallas ha inoltre avuto un colloquio con il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il sostegno all’Ucraina

Il bilaterale si è svolto a pochi giorni dall’incontro tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In merito alla questione ucraina, Kallas ha dichiarato: «Eccellente incontro con il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Abbiamo discusso del sostegno all’Ucraina, della sicurezza delle materie prime e delle ambizioni dell’Ue di fare di più nel campo della difesa e dello spazio. Proporremo modi per migliorare e finanziare le capacità di difesa dell’Ue nel prossimo Libro bianco sulla difesa».

Elon Musk e la regolamentazione delle piattaforme

Nel corso dell’incontro, Kaja Kallas è intervenuta anche sulla figura di Elon Musk, sottolineando l’importanza di distinguere tra il ruolo individuale e quello di proprietario di una grande piattaforma social. «Dobbiamo separare le due cose: una è Elon Musk come persona, una persona molto potente. In Europa, anche le persone potenti hanno diritto alla loro libertà di parola e opinione. L’altra è Elon Musk come proprietario di una grande piattaforma di social media. In Europa abbiamo le regole, il Digital Services Act, che definisce ciò che gli algoritmi devono seguire per evitare manipolazioni o interferenze nelle elezioni tramite queste piattaforme. Sono sicura che le autorità competenti stanno monitorando attentamente questo aspetto. Sono contenta che l’Europa abbia regole chiare per le grandi piattaforme di social media e che le istituzioni responsabili ne garantiscano l’applicazione».