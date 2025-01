Il Ddl Sicurezza non ha ancora il via libera definitivo e si cerca di accorciare i tempi dell’iter parlamentare (il cui traguardo è previsto a marzo) senza tralasciare i ritocchi derivanti dai rilievi del Quirinale al testo. Recentemente infatti c’è stata una riunione tra Governo e maggioranza dedicata al Ddl. il prossimo passaggio è la riunione dei capigruppo del Senato, ma saranno le Commissioni competenti a imprimere un’accelerazione, soprattutto nel caso si decida di non dare mandato ai relatori.

Per adesso, stando a quanto emerge da fonti interne all’Esecutivo, sono poche le modifiche più probabili; tra queste ci sono quella relativa al rinvio della detenzione per le madri incinte o con figli sotto l’anno di età – che dovrebbe essere ristabilito e non più reso facoltativo – e la cancellazione del divieto di vendita di Sim ai migranti irregolari. Anche la norma sul cosiddetto “scudo penale” alle Forze dell’Ordine si pensa finirà in un provvedimento ad hoc, fuori dal Ddl Sicurezza.

Un disagio per gli operatori

La questione dell’uso delle Sim da parte di migranti senza regolare permesso di soggiorno può apparire non centrale ma invece serba dei risvolti interessanti. Sembra a tutti chiaro che chi non è in regola debba avere delle restrizioni, tuttavia siamo certi che ciò non comporti ulteriori complicazioni ed effetti indesiderati? Innanzi tutto, il compito di controllare la regolarità del documento di chi richiede la scheda ricadrebbe sugli addetti dei negozi di telefonia, rappresentando un extra-costo che può incidere sulla competitività. In caso di errata identificazione, viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività, fino ad un massimo di 30 giorni.

Gli obiettivi di raggiungere

Ricordiamo che, nonostante la centralità del ruolo delle infrastrutture di telecomunicazione per la transizione digitale del Paese, il comparto vive ormai da diversi anni un momento di profonda crisi, sia dal punto di vista della redditività economica, aggravato anche da un forte incremento del costo delle materie prime e dell’energia – le TLC non sono classificate aziende energivore – sia dalla spinta inflazionistica degli ultimi mesi, che rende estremamente complicato per gli operatori investire nelle reti di nuova generazione e, di conseguenza, rispettare la tabella di marcia verso la digitalizzazione prevista dal Pnrr.

Problemi di carattere sociale

L’intento dichiarato è quello di contrastare la presenza di immigrati irregolari attraverso il controllo dell’accesso ai servizi di telefonia. Tuttavia, questa misura solleva interrogativi significativi sia dal punto di vista dell’efficacia che dell’equità sociale, all’interno del tema del disagio sociale: la norma potrebbe esacerbare la vulnerabilità di cittadini extra-UE, già spesso in situazioni di difficoltà. Molti migranti regolari si trovano ad attendere per mesi il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Impedire loro l’accesso ai servizi di telefonia, nonostante possano presentare altri documenti di identità validi, rischia di aumentare l’emarginazione sociale.

Poi ci potrebbero essere effetti collaterali non intenzionali: Il provvedimento potrebbe incentivare il mercato nero delle SIM, senza risolvere il problema delle cosiddette “SIM fantasma”. Inoltre, con le attuali tecnologie, chiunque può acquistare una e-SIM online, aggirando i controlli locali.

Inoltre l’impatto sui pellegrini e sui turisti: il Giubileo porterà in Italia milioni di visitatori, molti dei quali provenienti da Paesi extra-UE e privi di permesso di soggiorno. Negare loro l’accesso alle SIM attraverso canali legali rappresenterebbe un ulteriore ostacolo e un possibile danno all’immagine del Paese.