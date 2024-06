Questa mattina è stato trovato morto in casa Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. Il corpo è stato trovato nella camera da letto, con un’arma e un biglietto. Non si esclude il suicidio, forse legato alla recente perdita della moglie. Era nato a Torino nel 1953, era stato capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, era stato nominato presidente di Fincantieri nel 2022. La notizia della morte del presidente di Fincantieri ha impattato sul titolo che ha perso oltre il 3% ed è sceso sotto i 5 euro.

«La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa», ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In una nota «l’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera».

La redazione di The Watcher Post aveva avuto il piacere di ospitarlo pochi giorni dopo la sua nomina a presidente di Fincantieri. Era stato il protagonista di A View from Italy, il nostro format condotto da Daniele Capezzone, per parlare del progetto di costruzione di una difesa comune europea.

Ecco l’intervista.