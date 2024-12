Cdm, via libera definitivo ad albo delle botteghe storiche e nomina nuovo direttore Agenzia Entrate

Si è conclusa, a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri presieduta dalla premier Giorgia Meloni. Tra i provvedimenti all’ordine del giorno c’era lo schema di decreto con “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Sul tavolo del Cdm, inoltre, anche lo schema di decreto recante “misure urgenti in materia di cultura”. All’esame del Consiglio dei ministri, poi, il dl con “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”.

Ok Cdm a schema Dlgs su Albo botteghe storiche

Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri, allo schema di decreto legislativo che istituisce l’Albo nazionale delle botteghe storiche. Il provvedimento, in attuazione della legge per la concorrenza e su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, tutela e valorizza il carattere storico e di eccellenza di attività esistenti da almeno cinquant’anni e connotate da un particolare interesse. Lo comunica il ministero per la Pubblica amministrazione.

Una “opportunità unica – commenta il ministro Paolo Zangrillo – per preservare e tramandare alle future generazioni un patrimonio culturale unico in tutto il mondo”. I nove articoli del decreto legislativo prevedono che i Comuni, le Unioni di Comuni e le Regioni possano costituire propri Albi delle botteghe storiche in cui elencare, anche a richiesta dei rispettivi titolari, le attività con almeno 50 anni di vita connotate da particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico, merceologico o legato alle tradizioni locali. Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri per definire le “attività storiche di eccellenza”. Uno tra questi è che le attività si svolgano da almeno 70 anni continuativi nello stesso locale e siano gestite da almeno tre generazioni consecutive della stessa famiglia. Le attività di eccellenza possono essere classificate, su istanza degli interessati, come beni culturali, in quanto espressione di identità culturale collettiva.

Un successivo decreto interministeriale definirà le modalità operative dell’Albo nazionale, tra cui i flussi di comunicazione tra i diversi livelli di Governo e la diffusione dei contenuti nei relativi siti istituzionali.

Carbone all’Agenzia delle Entrate

Nella riunione a Palazzo Chigi appena conclusa, è stato dato il via libera alla nomina del direttore dell’Agenzia delle Entrate dopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini. La scelta sarebbe ricaduta su Vincenzo Carbone, attuale vicedirettore vicario e capo della divisione Contribuenti dell’Agenzia.

Approvato decreto forniture militari a Kiev

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge con “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”. Si tratta del decimo decreto di forniture a Kiev.

Stato di emergenza per Comuni di Pisa e Livorno

Il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi nel territorio di otto Comuni della provincia di Pisa e di tre Comuni in quella di Livorno, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024. Tali eventi hanno infatti causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive. Per l’attuazione dei primi interventi è stanziata la somma di 3 milioni e 700 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Si procederà con ordinanze del capo dipartimento della Protezione Civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente.