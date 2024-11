Un Consiglio dei ministri lampo quello appena concluso a Palazzo Chigi: neanche 20 minuti per dare disco verde al Dl sulla giustizia. Assente il vicepremier Matteo Salvini, rientrato a Milano per motivi personali.

Inoltre, è stato l’ultimo Cdm per Raffaele Fitto, che domani lascerà governo e Parlamento per cominciare il lavoro nel suo nuovo incarico da commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Dopo il Cdm, Fitto presiederà la Cabina di regia del Pnrr, per la quale è arrivato a Palazzo Chigi anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nuovo presidente dell’Anci.

L’ordine del giorno previsto

All’esame del Cdm, lo schema di decreto-legge con misure urgenti in materia di giustizia (Presidenza – Giustizia); lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del nord, in materia di sicurezza sociale, siglato a Skopje il 25 luglio 2014 (Affari esteri e cooperazione internazionale); lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 (Affari esteri e cooperazione internazionale); leggi regionali.

Ok a investimento strategico di 1,2 miliardi di Amazon in Italia

Approvata dall’esecutivo la delibera che dichiara l’interesse strategico nazionale del programma di investimento iniziale da 1,2 miliardi di euro presentato da Amazon Web Services (Aws), per stabilire ed espandere l’infrastruttura e i servizi cloud in Italia. Lo fa sapere il Mimit in una nota.

La norma consente al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di dichiarare di preminente interesse nazionale un programma di investimento estero in Italia di importo non inferiore a un miliardo di euro. La delibera apre alla nomina di un Commissario straordinario di governo, dotato di poteri di ordinanza anche in deroga alla normativa vigente, con il compito di rilasciare una “autorizzazione unica”.

Nello specifico, il programma di investimento di Amazon Web Services prevede la costruzione di nuove infrastrutture cloud nell’Area Metropolitana di Milano, a integrazione di quelle già esistenti avviate in Lombardia nell’aprile 2020.

L’investimento avrà un impatto significativo sulla creazione di posti di lavoro e sullo sviluppo economico del territorio, con una stima di circa 1.100 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Inoltre, contribuirà in modo rilevante al potenziamento della capacita’ di gestione dei dati del sistema-Paese, con effetti positivi su settori tecnologicamente avanzati come l’intelligenza artificiale, i servizi cloud, la cybersecurity e la mobilità aerea e terrestre, consentendo a soggetti pubblici e privati di soddisfare le proprie esigenze di sovranità digitale.

“L’investimento di Amazon Web Service consolida il ruolo dell’Italia come hub europeo d’innovazione. Oggi facciamo un ulteriore passo verso la sovranità digitale, consentendo alle nostre imprese di gestire parte dei loro dati all’interno dei confini nazionali. Siamo a lavoro per creare l’infrastruttura per supportare la rivoluzione digitale e green: il governo c’è”. È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Giustizia: elezioni Consigli giudiziari rinviate ad aprile

Il Cdm ha approvato un decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di giustizia”: tra le disposizioni approvate vi è quella che proroga il termine per le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Pertanto le elezioni previste per l’anno 2024 sono differite al mese di aprile 2025. Lo ha comunicato il ministero della Giustizia.

Dopo Cdm riunione Cipess, Meloni ringrazia Fitto per suo lavoro

Al termine del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si è riunita una seduta straordinaria del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, convocato in particolare per adottare alcuni importanti provvedimenti riguardanti le politiche di coesione. Alla seduta ha partecipato anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a cui il Presidente Meloni ha rivolto un ringraziamento particolare per il lavoro svolto. Tra i punti dall’ordine del giorno anche l’informativa sulla Metropolitana di Napoli linea 1. Alla riunione, partecipano il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, i ministri e tutti i soggetti che compongono il Comitato.