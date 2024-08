Fincantieri, il nuovo Presidente è Biagio Mazzotta

Cambio alla guida di Fincantieri. Ad essere nominato Presidente del Cda è Biagio Mazzotta, che arriva da ex Ragioniere Generale dello Stato. Pochi giorni fa si era dimesso dall’incarico informando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La nomina avviene a seguito della prematura scomparsa del Generale Claudio Graziano, eletto dall’assemblea degli azionisti del 16 maggio 2022 e tratto dalla lista espressione del socio Cdp Equity S.p.A. La stessa azionista pubblica ha sottoposto a Fincantieri, con lettera formale, il nome di Mazzotta, che il Cda ha valutato positivamente.

Come si legge nel comunicato di Fincantieri, «al Presidente Biagio Mazzotta sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Inoltre, il Presidente concorrerà con l’Amministratore Delegato alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della Società».

Come da procedura, il Consiglio ha accertato che Biagio Mazzotta è in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. «Per quanto a conoscenza della società, si precisa infine, Biagio Mazzotta non detiene azioni di Fincantieri».

Biagio Mazzotta è classe 1962, è laureato in Economia e Commercio, docente e vanta esperienza trentennale all’interno della Pubblica Amministrazione. Iscritto al Collegio dei revisori contabili, è stato per più di 20 anni nella Ragioneria Generale dello Stato, assumendo nel 2019 il ruolo di Ragioniere Generale dello Stato. Mazzotta è stato anche componente del Comitato Tecnico per la finanza pubblica e la valutazione delle politiche pubbliche presso il Senato della Repubblica.