Autonomia, ok della Camera al ddl con 172 sì: è legge

Il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia è arrivato dopo una lunga maratona notturna alla Camera. L’Aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto. Ora è legge.

Foti: “Perché non avete fatto voi il ddl?”

“Bastava che la faceste voi la legge, se eravate così capaci. Non eravate in grado di scrivere come si poteva applicare questa norma?”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha ricordato alle opposizioni e volte in cui la riforma è stata affrontata e richiesta anche dal centrosinistra, annunciando in aula il voto favorevole sulla riforma dell’autonomia differenziata. Poi, ha ironizzato sulle forze del cosiddetto “campo largo”: “È inutile che vogliate menar il can per l’aia, vi abbiamo preso con le mani nella marmellata. Altro che maschere e volto, voi siete solo maschera. Il volto l’avete perso da tempo. Uno nessuno e centomila, buona fortuna camposanto!”.

Il M5s sventola tricolore e Shlein dice “scambio sulla pelle degli italiani”

Dopo l’approvazione dell’autonomia differenziata, il gruppo del M5s in Aula ha intonato l’inno di Mameli sventolando i tricolori che molti parlamentari pentastellati avevano al collo.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, in dichiarazione di voto ha invece accusato la maggioranza di essersi resa responsabile di un “vergognoso scambio fatto sulla pelle delle italiane e degli italiani. Ci avete tenuti qui tutta la notte, con quale urgenza? Lo abbiamo capito: quella di ottenere lo scalpo del sud” e per “un cinico baratto con la Lega, avete colpito la coesione del nostro paese”.