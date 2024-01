Le mardi 16 janvier, le Président de la République avait donné rendez-vous aux Français dans un format auquel il n’avait plus eu recours depuis 2019: plus de deux heures de conférence de presse, à l’Elysée, devant une centaine de journalistes. La prise de parole du Président intervient avant la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, fixée au 30 janvier. Le Président de la République française a voulu fixer son cap, «dire le sens profond» de son action et a détaillé son projet pour une «France plus forte et plus juste».

«Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire: son histoire, ses droits, ses devoirs, sa langue, son imaginaire, et cela dès l’enfance» a déclaré Emmanuel Macron.

Dans son discours, le Président a fait plusieurs annonces pour les mois à venir, dans de nombreux secteurs: de l’école à la relance de la natalité, de la sécurité à la santé. Il a aussi annoncé, pour continuer de lever les blocages et les freins à l’innovation, une loi Macron 2 pour la croissance, l’activité, pour la simplification «pour libérer davantage ceux qui font, qui osent, qui travaillent».

A cinq mois des élections européennes, Emmanuel Macron a aussi évoqué plusieurs dossiers en lien avec l’Union européenne.

Dans son propos liminaire, le Président a déclaré: «La France sera plus forte, parce que l’Europe sera plus puissante. Je n’ai jamais opposé ces deux notions. Je les défends même comme des complémentarités. Nous avons beaucoup fait ces dernières années pour une Europe de la santé, une Europe de la défense, une Europe des technologies et des grands programmes, avec de vrais résultats. (…) Nous devons aller plus loin. (…) Les élections européennes seront un rendez-vous et un moment de vérité et une Europe plus puissante, plus unie, plus souveraine est un élément de réponse indispensable pour notre pays» a conclu.

Interrogé par un journaliste sur les mauvais sondages pour la majorité présidentielle et la progression de l’extrême droite, Emmanuel Macron a critiqué le parti du “transformisme” qui il y a six ans et demi était pour sortir de l’Europe et de l’euro et maintenant est favorable à y rester mais sans respecter les Traités. «C’est le Frexit caché, c’est l’appauvrissement de la France aussi» at-il ajouté.

Le chef de l’État a aussi annoncé qu’il se rendrait en Ukraine dans le courant du mois de février «Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire, car la sécurité même de l’Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause», a-t-il précisé.