Tommaso Foti è il nuovo ministro per gli Affari Europei e il Sud

Tommaso Foti è stato scelto come nuovo ministro degli Affari Europei, delle Politiche di Coesione, del Sud e del Pnrr. Prenderà il posto di Raffaele Fitto ora Commissario Europeo per la Politica di Coesione e Rregionale e anche Vice Presidente esecutivo della Commissione Ue. Il giuramento previsto per oggi alle 12:15 al Quirinale.

La nomina di Foti, già anticipata ieri, è frutto della volontà di Giorgia Meloni di sistemare subito la faccenda della successione di Fitto con un profilo dello stesso partito e senza rimpasto di governo. Solo voci dunque, o anzi richieste non accolte, quelle secondo cui al ministero lasciato da Fitto sarebbe dovuto andare un esponente di Forza Italia.

Foti era fin ora il capogruppo alla Camera di Fratelli D’Italia. Durante il giuramento ci sarà al suo fianco Giorgia Meloni.

Passano dunque nelle sue mani i dossier strategici della gestione del Pnrr e dello sviluppo del Meridione.

Tommaso Foti è nato il 28 aprile 1960 a Piacenza, inizia a fare politica prestissimo e intanto lavora in azienda nel settore agro-alimentare. Nella primavera del 2006 viene eletto deputato nella lista di Alleanza Nazionale, che in provincia di Piacenza ottiene il miglior risultato della Regione (13,34 %); successivamente ricopre il ruolo di Vice Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

Alle elezioni politiche del 2018 è eletto deputato nel collegio uninominale di Piacenza 14 con 73.599 voti (47,39%) e a seguire Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. A gennaio del 2019, il Presidente della Camera Roberto Fico lo nomina componente della Giunta per il Regolamento, mentre a febbraio del 2020 è eletto segretario della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Con la vittoria del Centrodestra alle elezioni politiche del 2022 Foti ottiene la rielezione alla Camera dei Deputati per la sesta volta, affermandomi nel collegio uninominale di Piacenza e Parma ovest con 92.699 voti (52,53%). L’ultimo traguardo, come già accennato, era stato la presidenza del Gruppo parlamentare di FdI.