Continua l’approfondimento sul carcinoma ovarico con le nostre The Watcher Pills. In questa seconda puntata (clicca qui per vedere la prima) del nostro “documentario in pillole” parliamo dei geni BRCA1 e BRCA2 e di come possono essere fondamentali per la riparazione del DNA danneggiato. Quando mutano, però, aumenta significativamente il rischio di tumori, tra cui quelli ovarici e mammari. Ad esempio, le donne con mutazioni nel gene BRCA1 hanno un rischio tra il 39 e il 44% di sviluppare un tumore ovarico entro i 70 anni, mentre per quelle con mutazioni nel gene BRCA2 il rischio è tra l’11 e il 17%. Come prevenire? Ve ne parliamo in questa clip, realizzata in collaborazione con Astrazeneca.