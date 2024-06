Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri, organizzato da Confesercenti, con i candidati italiani al Parlamento Europeo: oggi sarà la volta di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, segretario nazionale di Forza Italia e candidato capolista in quattro delle cinque circoscrizioni, tranne le isole. L’incontro sarà aperto dalla presidente di Confesercenti Patrizia De Luise e toccherà le principali questioni aperte per l’imprenditoria del territorio, tra squilibri concorrenziali, commercio on line, Bolkestein, accesso al credito e digitalizzazione delle pmi.

A Roma, nella sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, presentazione del libro “Nitti interprete del Novecento – Analisi del pensiero politico” di Massimo Crosti. Insieme all’autore, interverranno Giuliano Amato, Francesco Barbagallo, Simona Colarizi e Stefano Rolando.

Chiusura della campagna elettorale, a Roma, per la Lega, a piazza Santi Apostoli, con il comizio di Matteo Salvini e Roberto Vannacci. A poca distanza, a piazza di Pietra, la Lista Stati Uniti d’Europa saluta gli elettori, con Emma Bonino e Matteo Renzi.

Nel Museo Ebraico di Roma, l’ambasciata di Israele presso la Santa Sede celebra la Festa Nazionale dello Stato d’Israele nell’anniversario numero 76 dell’indipendenza.

A Roma, nel Centro Studi Americani, dibattito intitolato “America: l’ora della scelta!”, in occasione della presentazione del libro “L’Impero in bilico” di Antonio Di Bella. Oltre all’autore, saranno presenti Roberto Sgalla direttore Centro Studi Americani, Mario De Pizzo, Antonio Di Bella e Viviana Mazza.

Domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Verona, per intervenire all’evento celebrativo “La grande Opera italiana patrimonio dell’umanità”.

Agenda ricca di appuntamenti, domani, per il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti: ad Arona visita alla fabbrica di cioccolato Laica, quindi da Guffanti Formaggi, e in serata a Groppello Gavirate presenza nel santuario della Madonna del Rosario.

Le tappe italiane del Rémy Martin Bartender Talent Academy, concorso che ha coinvolto i migliori bar internazionali per celebrare 300 anni di cultura e innovazione del cocktail, hanno decretato “miglior bartender italiano” Paolo Sanna del Convivium Bar, presso il resort Monaci delle Terre Nere, a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Sanna parteciperà alla finale globale in Francia a settembre, con experience sia a Cognac che a Parigi.

La Vermouth di Torino Week è un classico evento di inizio estate. Il Consorzio del Vermouth di Torino lancia la nuova edizione di una avvincente settimana tutta dedicata a far conoscere la qualità, l’unicità, la versatilità di questa eccellenza piemontese amata in tutto il mondo. Dal 23 al 30 giugno, il Vermouth di Torino sarà sotto i riflettori per mostrare il fascino della sua lunga tradizione e il suo appeal di oggi come simbolo sempre più forte di un aperitivo esclusivo e originale. Esperti di mixology, barman, ristoratori, chef di tutta Italia parteciperanno a questo evento.