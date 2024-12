Sport System, crescono i ricavi complessivi nel 2023

Il settore dello sport in Italia si conferma una componente chiave dell’economia nazionale, registrando risultati straordinari nel 2023. I ricavi complessivi hanno raggiunto quasi 120 miliardi di euro, segnando una crescita significativa rispetto all’anno precedente e riflettendo un ecosistema in piena evoluzione. I dati contenuti nell’edizione dell’Osservatorio sullo Sport System di Banca Ifis.

Una spinta dal turismo sportivo

Uno dei motori principali di questa espansione è il turismo legato agli eventi sportivi, che ha registrato un boom del +65%. Sempre più italiani hanno scelto di partecipare dal vivo a manifestazioni sportive, attratti soprattutto da discipline come il calcio, il ciclismo e il motorsport. Questo trend ha contribuito a rafforzare l’impatto economico degli eventi sportivi, ampliando l’indotto generato dalle attività collaterali.

Il merchandising

Le aziende che operano nello sport hanno mantenuto un ritmo di crescita sostenuto, trainato da due settori chiave, l’abbigliamento sportivo, che ha visto una crescita del +42% rispetto al 2022, le attrezzature tecniche, con un aumento del +53%, confermandosi tra i comparti più dinamici.

Questi risultati riflettono una crescente attenzione degli italiani verso uno stile di vita attivo, con un forte impatto sul consumo di beni e servizi collegati allo sport.

Maggiore occupazione e partecipazione

Il miglioramento dei ricavi si è tradotto anche in un aumento dell’occupazione nel settore: nel 2023, il numero di lavoratori è cresciuto di oltre 2.000 unità, raggiungendo 407.000 addetti. Parallelamente, è aumentato il numero di società sportive, in sintonia con una popolazione sempre più attiva. A fine 2023, il numero di italiani che praticano sport ha superato i 38 milioni, rispetto ai 37 milioni dell’anno precedente.

Investimenti con moltiplicatori crescenti

Un altro dato significativo riguarda l’efficienza degli investimenti nel settore: ogni milione di euro di risorse pubbliche ha generato 8 milioni di euro di investimenti privati e ben 24 milioni di euro di ricavi. Questo moltiplicatore in crescita dimostra il ruolo strategico dello sport come leva per lo sviluppo economico e sociale.

Sostegno allo sport giovanile: un impegno concreto

Un capitolo importante è rappresentato dalle iniziative a favore dei giovani. Grazie a borse di studio dedicate agli atleti juniores, il settore sportivo non solo sostiene le eccellenze emergenti, ma genera anche un impatto sociale notevole. Ogni euro investito in questi programmi ha prodotto un ritorno quadruplicato in termini di benefici per gli atleti e le loro comunità.

Uno sguardo al futuro

La continua crescita dello sport in Italia, accompagnata da iniziative di sostegno come quelle rivolte ai giovani, conferma l’importanza di un dialogo tra pubblico e privato. Investire nello sport non significa solo sostenere una passione collettiva, ma anche contribuire al progresso economico e sociale del Paese.