Aveva detto di essere un “nonno al servizio delle istituzioni” , ma siccome quelle italiane non lo hanno voluto è passato a quelle europee e globali.

Come già accaduto in passato, ci capita di seguire con estrema attenzione i passi pubblici di Mario Draghi, stavolta a Washington per ritirare l’ennesimo riconoscimento da parte dei massimi livelli delle élites statunitensi.