“L’America e l’Europa secondo Donald Trump”: ecco chi c’era all’Aspenia Talk alla Camera

“L’America e l’Europa secondo Donald Trump” è stato il tema del dibattito organizzato da Aspen Institute alla Camera dei deputati, in occasione del discorso di insediamento di Donald Trump.



L’evento – con la moderazione di Marta Dassù, Direttrice di Aspenia e organizzato in partnership con Pirelli e Deloitte – si è svolto in occasione dell’uscita del numero di Aspenia Il volto dell’America. Hanno partecipato al dibattito Giulio Tremonti, Presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari, Presidente Aspen Institute Italia; Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia; Giampiero Massolo, Presidente Mundys; Fabio Pompei, Chief Executive Officer, Deloitte. Da remoto, sono intervenuti Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo, Pirelli, Charles Kupchan, Senior Fellow, Council on Foreign Relations, Arrigo Sadun, Presidente e Fondatore, TLSG – International Advisors e Gerard Baker, Editor-at-large, The Wall Street Journal.



Il secondo mandato di 47esimo presidente degli Usa, in partenza, si presenta assai più solido del primo e prevede una forte riallocazione del potere. Con i mercati che scommettono su riduzione delle tasse e deregulation che spingeranno la crescita americana, almeno per una prima fase, Trump ha annunciato dazi ed espulsioni che però, secondo gli analisti, verranno applicati solo gradualmente e in parte. Aumenteranno le differenze tra Stati Uniti ed Europa. E sulle relazioni tra le due aree peserà in modo rafforzato il problema Cina.

Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e Marta Dassù, Direttrice di Aspenia Marta Dassù, Direttrice di Aspenia Giulio Tremonti, Presidente Commissione Affari Esteri Fabio Pompei, Chief Executive Officer, Deloitte Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Giulio Tremonti e Marta Dassù Marta Dassù, Direttrice di Aspenia Giampiero Massolo, Presidente Mundys Charles Kupchan, Senior Fellow, Council on Foreign Relations Fabio Pompei, Chief Executive Officer, Deloitte Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia Valentino Valentini Arrigo Sadun, Presidente e Fondatore, TLSG Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo, Pirelli Valentino Valentini e Giulio Tremonti Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia