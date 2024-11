G7 Turismo, Santanché: «L’intelligenza artificiale migliorerà il lavoro»

Nella cornice del G7 Turismo a Firenze, ai microfoni di The Watcher Post, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha dato un quadro del suo rapporto con gli attori della filiera turistica. All’orizzonte le possibilità dell’analisi dei dati, grazie all’intelligenza artificiale, per migliorare l’attività. La transizione tecnologica per il Ministro va normata, ma guai a vederla solo come un male.

Santanchè ha ribadito la necessità in primis di ascoltare chi lavora nel settore e conosce bene le dinamiche, evidenziando le ottime previsioni in termini di valore generato dalle aziende turistiche. Anche queste aziende dovranno fare i conti con i cambiamenti tecnologici, ma se la sfida della regolamentazione (necessaria) sarà affrontata nella giusta logica – e di questo Santanchè è sicura – il mercato potrà soltanto giovare dei progressi digitali, soprattutto per quanto riguarda l’analisi dei dati, che aiuta a prendere decisioni migliori.

Intervista di Ilaria Donatio

Riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica