A Milano, nel Pirellone, seminario con Daniela Santanchè ministro del Turismo su “La legislazione urbanistica in Italia, tra conservazione e rigenerazione”, promosso dal gruppo consiliare in Regione Lombardia di Fratelli d’Italia in collaborazione con il Coordinamento Città di Milano – Dipartimento Urbanistica Territorio e Politiche Abitative.

A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è il giorno di Aruba Global Cloud Data Center. Fastweb inaugura “NeXXt Ai Factory”, definito come “il supercomputer più potente d’Italia per l’AI generativa”. Partecipano Alessandro Fermi assessore all’Università, Ricerca, Innovazione Regione Lombardia, Augusto Di Genova chief enterprise officer Fastweb, Andrea Santagata a.d. Mondadori Media, Massimiliano Capitanio commissario AgCom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Brando Benifei europarlamentare Pd, Gianluigi Greco comitato di coordinamento sull’Ia, Presidenza del Consiglio dei ministri.

A Roma, nella sede del Coni al Foro Italico, presentazione del protocollo d’intesa sul tema della sostenibilità nel mondo dello sport italiano, Partecipano, tra gli altri, Giovanni Malagò presidente del Coni e Claudio Barbaro sottosegretario di Stato al Mase con delega allo sport.

A Milano, nel Palazzo della Triennale, Forum 2024 “The Urban Mobility Council: Libertà di movimento un valore nella nuova Europa. Tecnologie e dati per allineare obiettivi ambientali, industriali e sociali”, organizzato da Unipol. Con Carlo Cimbri presidente gruppo Unipol, Stefano Genovese (head of Institutional & public affairs Unipol e coordinatore the Urban mobility council, Attilio Fontana presidente Regione Lombardia, Carlo Ratti direttore Mit senseable city lab e componente comitato di indirizzo the Urban Mobility Council, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Giuseppe Sala sindaco di Milano, Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega al coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici.

A Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, seconda edizione del Premio internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro-Valls, organizzato dalla Biomedical University Foundation in omaggio al suo fondatore. Partecipano Alessandro Pernigo presidente Biomedical University Foundation, Silvia Scozzese vicesindaco Comune di Roma, Orazio Schillaci ministro della Salute, Ferruccio De Bortoli, Alberto Michelini, Valentina Alazraki, Alessandro Gisotti vicedirettore dei Media Vaticani, Paolo Arullani presidente Advisory Board Biomedical University Foundation, Gianni Letta advisory Board Biomedical University Foundation, Federico Eichberg vicepresidente Biomedical University Foundation e presidente del Comitato Scientifico composto da Matteo Colaninno, Giuseppe Cornetto Bourlot, Stefano Lucchini e Luisa Todini.

In serata, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa all’inaugurazione dell’Arena cinematografica di Santa Maria della Pietà nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa “Vivi il Cinema”, nel Comprensorio di Santa Maria della Pietà.

Nel Cardo Roma, Autograph Collection, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca partecipa alla “Festa del Medico, giornata di celebrazione della professione medica”.

Domani a Roma, nell’Auditorium della Tecnica, assemblea dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana. Saranno presenti Antonio Patuelli presidente Abi, Fabio Panetta governatore della Banca d’Italia, Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia e delle Finanze.

Domani, a Montecitorio, l’Agenzia del Demanio presenta il rapporto 2024 “Creare valore con gli immobili dello Stato”. Con Alessandra dal Verme direttore Agenzia del Demanio e Maurizio Leo viceministro dell’Economia e delle Finanze.