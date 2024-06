Elezioni comunali, le città al ballottaggio: dove e come si vota

Domenica 23 e lunedì 24 giugno, al secondo turno, i cittadini di 14 capoluoghi di provincia dovranno votare tra i due candidati più votati due settimane fa, per eleggere il nuovo sindaco: qui, al primo turno delle elezioni comunali – che si sono tenute l’8 e 9 giugno insieme alle Europee – nessuno dei candidati ha ottenuto il 50 per cento più uno dei voti e per questo il vincitore sarà deciso al ballottaggio.

Tra questi, anche cinque capoluoghi di regione – Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso – e 84 comuni che non sono capoluoghi ma hanno più di 15 mila abitanti oltre ad altri 7 comuni con meno di 15 mila abitanti in cui al primo turno c’è stato un pareggio tra gli unici due candidati sindaco.

Dove ha avuto la meglio il centrodestra

In nove capoluoghi sui 14 che vanno al ballottaggio, al primo turno i partiti della maggioranza di governo hanno preso più voti degli avversari, ma non abbastanza per eleggere il proprio sindaco. Sono: Campobasso, Potenza, Cremona, Urbino, Vercelli, Vibo Valentia, Lecce, Caltanissetta e Rovigo.

Dove ha avuto la meglio il centrosinistra

Al primo turno i candidati della coalizione di centrosinistra hanno preso più voti sia a Firenze che a Bari. Sia nel capoluogo toscano che in quello pugliese i due candidati erano sostenuti da Pd, Verdi e Azione.

In altri tre capoluoghi hanno preso più voti al primo turno i candidati sostenuti insieme dal PD e dal Movimento 5 Stelle: Perugia (di misura), Avellino e Verbania.

Due settimane fa, la coalizione di centrosinistra, guidata dal Partito Democratico, ha vinto al primo turno in dieci capoluoghi sui 29 al voto, nella maggior parte dei casi insieme al Movimento 5 Stelle, mentre la coalizione dei partiti che sostengono il governo Meloni ha vinto in cinque capoluoghi.

Orari e spoglio

Il secondo turno si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Una volta chiusi i seggi inizierà lo spoglio e arriveranno le prime proiezioni.