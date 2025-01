C’è Sonia che dopo aver perso il lavoro a 50 anni, dopo il Covid, ha temuto di non riuscire più a rialzarsi. C’è Susanna che a 35 anni, dopo 10 passati in azienda, senza più stimoli cercava invano un’altra possibilità per ricominciare. E c’è Valeria che dopo aver ricevuto aiuto, lo voleva ricambiare nei confronti di altre donne rimaste disoccupate.

Sonia, Susanna e Valeria hanno in comune la ricerca di una seconda chance nella vita professionale dopo che la prima – come a volte capita – non ha avuto buon esito oppure si è esaurita. E per tutte e tre è stato fondamentale il sostegno della community di Dress for Success, letteralmente, “vestirsi per il successo”.

Nata negli USA nel 1997, Dress for Success è presente in 145 città e 23 paesi e ha aiutato più di 1,3 milioni di donne a lavorare per l’autosufficienza. In Italia, dove l’organizzazione è arrivata nel 2018 con Odile Robotti, imprenditrice ed esperta di empowerment e leadership femminile, le coach e le volontarie sono una cinquantina.

«È incredibile pensare che in Italia lavori appena una donna su due. Sappiamo che non è sempre una scelta, che spesso è frutto di una serie di ostacoli visibili e invisibili. Quindi – spiega Robotti – quando ho conosciuto Dress for Success mi è sembrata un’idea utilissima e ho deciso di portarla a Milano aprendo Dress for Success Milan».

L’associazione mette gratuitamente a disposizione delle donne che chiedono una consulenza e sono in difficoltà una serie di servizi: dal bilancio delle competenze, all’aiuto nella stesura del cv, a consigli su come affrontare la ricerca di lavoro, a colloqui simulati, per terminare con la donazione di un abito professionale per affrontare i colloqui (da qui, lo stesso nome della no profit).

Lo scorso anno, in collaborazione con WPP in Italia, network leader globale nei servizi di Marketing e Comunicazione, Dress for Success Milan lanciò The Ceo Call Center, un’iniziativa speciale: creare uno speciale call center i cui operatori sono stati diversi CEO o Top Manager di grandi aziende presenti nel nostro Paese. Per una giornata a rispondere al telefono di Dress for Success Milan, infatti, non sono state solo le coach professioniste dell’associazione, ma anche i Top Manager che hanno deciso di mettere a disposizione di chi chiamava la propria esperienza e conoscenza del mondo del lavoro.

Ma un numero a cui chiamare sempre esiste: è il 346 841 91 33. Dress for Success si impegna a fornire gratuitamente alle donne che ne hanno bisogno gli strumenti necessari per entrare nuovamente nel mondo del lavoro. Vestendo il loro desiderio di ripartenza.