Come si combatte l’over tourism

A Barcellona, che ha deciso di limitare gli affitti brevi, i cittadini tirano fuori le pistole ad acqua e bersagliano i chiassosi turisti sulla Rambla. A Santorini, a causa del sovraffollamento per le strette viuzze dell’isola, le autorità locali invitano i residenti a non uscire di casa. A Venezia, code permettendo, la soluzione è più civile: per vedere le meraviglie della città bisogna staccare un ticket d’ingresso. Il turismo è una risorsa decisiva per le città e gli Stati europei, ma le comunità locali si stanno ribellando. È l’estate dell’over tourism.

Il fenomeno, che la Treccani definisce con “sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell’anno in città e siti famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti e all’ambiente, oltreché disagi per i residenti”, rappresenta ormai un problema radicato. Non riguarda solo le difficoltà legate a flussi esorbitanti che gravano sulla ricettività, sulle infrastrutture e sui servizi: il turismo di massa, porta con sé altre questioni più ampie e politiche, dall’aumento del costo della vita, agli squilibri ambientali, alla crisi abitativa.

E se il lettino e l’ombrellone sono introvabili e le stanze degli alberghi sono tutte piene, di chi è la colpa? Come spesso accade, sono innanzitutto i media a favorire i trend e le mode. In Italia lo sappiamo bene: poco dopo che il Cilento è stato inserito nella lista dei migliori posti da visitare dal New York Times, è partito l’assalto; lo stesso è accaduto a Noto, in Sicilia, all’Albania, all’Islanda e a molte altre destinazioni. Il 2024 è stata la volta di Massa Carrara: chissà, quindi, che le vicine spiagge di Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta non vengano presto invase da orde di turisti da ogni dove. Oltre ai giornali, poi, sul banco degli imputati troviamo anche le piattaforme online di prenotazioni di affitto, le tratte low cost, gli ad di Instagram e i social media. Ma la responsabilità è davvero solo loro?

Lo studio dall’esplicativo titolo “Is Overtourism Overused? Understanding the Impact of Tourism in a City Context”, redatto nel 2018, evidenzia la multidimensionalità del fenomeno: per comprenderlo appieno va tenuto conto degli sviluppi urbanistici delle città. Nell’analisi si legge infatti che non esistono soluzioni universali nella lotta al turismo di massa. Insomma, limiti agli affitti, tasse di soggiorno, ticket di ingresso, per quanto invitanti, da soli non basterebbero.

Piuttosto, secondo il report, è necessario un maggior approfondimento del rapporto tra residenti, pendolari, turisti e stakeholder affinché si sentano tutti coinvolti nella gestione del fenomeno. Non a caso tra le località italiane maggiormente colpite troviamo le Cinque Terre, la Costiera, la stessa Venezia: aree dalle forti limitazioni geomorfologiche e con grande concentrazione di persone in spazi stretti.

Insomma, prima ancora che rivolgersi a soluzioni esterne, gli amministratori locali dovrebbero concentrare gli sforzi per ripensare le condizioni strutturali in cui versano le attuali mete preferite di vacanza. Ciò risulta tanto più vero all’indomani della ripresa pandemica, con i livelli del comparto che hanno registrato un vero e proprio boom.

Un esempio: se si deciderà di ripartire da una migliore gestione delle infrastrutture presenti – dai servizi igienici, alla raccolta differenziata, passando per mobilità sostenibile e traffico, sicurezza e parcheggi – crediamo che anche Roma, alla vigilia del Giubileo del 2025, possa riuscire nell’impresa di regolare affluenza e ingressi. Ci permettiamo sommessamente di suggerire alla Giunta Capitolina di ripartire da questi pochi e semplici consigli.