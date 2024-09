Assemblea Generale Assimpredil Ance 2024: una via verso il 2050

Si è tenuta ieri a Milano l’Assemblea Generale 2024 di Assimpredil Ance, l’associazione che rappresenta le imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. L’evento ha offerto una riflessione profonda sulle sfide future del settore delle costruzioni, con uno sguardo al 2050 e un richiamo urgente a risolvere le criticità che stanno rallentando la crescita.

A dare il via ai lavori è stata la Presidente di Assimpredil Ance Regina De Albertis, che ha sottolineato come sia indispensabile affrontare con fiducia il futuro senza però dimenticare i problemi ereditati dal passato. “Non possiamo progettare una crescita sostenibile senza risolvere le zavorre del nostro ieri“, ha dichiarato De Albertis, evidenziando come l’incertezza normativa, l’aumento dei costi e la paralisi amministrativa a Milano stiano bloccando lo sviluppo immobiliare. Di fronte a queste difficoltà, ha lanciato un appello per interventi tempestivi e decisivi: “Dobbiamo agire subito per non perdere opportunità di crescita”.



Uno dei temi centrali dell’assemblea è stato quello dell’affitto e dell’housing sociale, temi caldi per il futuro delle città. In questo contesto, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ribadito l’importanza di uno sviluppo che integri sostenibilità ambientale, economica e sociale. “La Regione è da sempre sostenitrice di uno sviluppo che metta al centro la sostenibilità, ma senza trascurare l’importanza della crescita economica e dell’inclusione sociale”, ha affermato.

Anche il governo, attraverso il Sottosegretario di Stato alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha fatto sentire la sua voce, che ha ricordato come il settore delle costruzioni sia al centro di una trasformazione epocale legata alla transizione green. “Il nostro ministero sta lavorando su misure fiscali innovative, come l’Industria 5.0, che sosterrà le imprese nel miglioramento dell’efficienza energetica, nella digitalizzazione e nella formazione delle maestranze”, ha spiegato Bergamotto, sottolineando l’importanza del ruolo del governo nel supportare questo passaggio cruciale, fondamentale per rendere il comparto più competitivo e sostenibile a livello internazionale.

Alessandro Cattaneo, deputato nel gruppo Forza Italia, ha posto l’accento sull’importanza di semplificare il codice degli appalti per favorire una concorrenza più snella e veloce, essenziale per realizzare gli obiettivi del PNRR. “È fondamentale che si crei un clima di fiducia tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati che realizzano le opere”, ha dichiarato Cattaneo.

A testimoniare l’impegno dei territori locali è intervenuta Laura Tagliaferri, Vice Sindaca di Lodi, che ha raccontato del grande progetto finanziato dal PNRR per il museo civico della città, un intervento di rigenerazione urbana da 20 milioni di euro, puntando a rilanciare l’economia locale e il turismo. “Crediamo che questo progetto possa rappresentare un volano di sviluppo per la nostra città”, ha affermato Tagliaferri.

Tra i temi centrali trattati durante l’assemblea non poteva mancare la situazione di Milano, al centro di una paralisi amministrativa che rischia di frenare la sua crescita. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli ha confermato l’importanza della norma “Salva Milano”, ma ha ricordato che la soluzione non deve riguardare solo il capoluogo lombardo: “Una giusta azione deve guardare all’intero Paese“, ha dichiarato Morelli.

L’assemblea si è conclusa con un invito corale alla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. “Non esiste una ricetta magica”, ha ribadito Regina De Albertis. “La via verso il futuro deve essere percorsa insieme, con la volontà condivisa di raggiungere obiettivi comuni”.

Riprese e montaggio a cura di Stefano Raspa