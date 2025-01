Nel 2025 si prevede un nuovo impulso alla crescita del turismo globale ed europeo in Italia, grazie alle sue mete più iconiche che da sempre hanno conquistato milioni di visitatori e ad eventi internazionali capaci di attrarre nuovi segmenti. Non solo, dalle recenti analisi dell’Osservatorio Turismo di Visit Italy, infatti, è emerso come le presenze turistiche, stimate a 448,7 milioni nel 2024, posizionano l’Italia al terzo posto tra i Paesi europei con il 15,2% delle presenze totali in Europa. In crescita anche i flussi internazionali (+1,4%), guidati da Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Trend positivo anche per Xenia Hôtellerie Solution S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, la quale ha reso noti i risultati preconsuntivi al 31 dicembre 2024, non sottoposti a revisione, confermando una solida crescita e obiettivi significativi per il futuro.

Nel 2024, Xenia ha registrato un fatturato di 57,2 milioni di euro, con una crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA del 2024 si è attestato a 2,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 4,6 milioni del 2023 (-45,7% YoY), dato che sconta i costi sostenuti per le operazioni di M&A e i maggiori costi di struttura. Questi risultati riflettono l’investimento continuo nelle attività strategiche di sviluppo e riorganizzazione.

La società ha anche presentato il Piano Industriale 2025-2028, delineando obiettivi ambiziosi basati su focalizzazione strategica e disciplina finanziaria, che mirano a consolidare la sua leadership nel settore dell’hospitality e del turismo premium.

Guardando al futuro, infatti, il Piano Industriale 2025-2028 prevede una crescita esponenziale del fatturato, che supererà i 120 milioni di euro entro il 2028, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 20%. L’EBITDA margin, attualmente al 4,4%, è destinato a crescere significativamente, con un obiettivo finale compreso tra il 10% e il 12%. Inoltre, nei primi due anni, sono previsti investimenti per 25 milioni di euro.

Obiettivi 2025

Le 4 acquisizioni fatte nel corso del 2024 daranno il loro contributo pieno al conto economico a partire dal 2025, sostenendo la performance dei ricavi, attesi in crescita di circa il 20% e pari a circa 70 milioni di euro, e dell’Ebitda, il cui margine si dovrebbe attestare tra il 7 e l’8 percento. Nel 2025 sono previste nuove acquisizioni di Hotel e Incoming Company – tra cui quella più recente dell’azienda alberghiera Piajo Resort di Nembro-Bergamo – che a loro volta forniranno un contributo di crescita per gli anni successivi. Ulteriore incremento del numero e della contribuzione ai ricavi di gruppo da parte dei Phi Hotels, il cui fatturato atteso raggiunge i circa 34 milioni di euro, in forte aumento dai 13 milioni di euro del 2024. Importante cambio di mix nella linea di business Accommodation.

Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato di Xenia S.p.A., ha commentato: «I dati preconsuntivi dell’esercizio 2024 sono in linea con le nostre previsioni di ricavi. Tutte le linee di business hanno ben performato. Questo piano è la naturale evoluzione del nostro progetto aziendale. Xenia intende proseguire nel proprio obiettivo di voler diventare una hospitality company tra le più rappresentative nell’offerta turistico alberghiera nella provincia italiana e, in particolare, nel centro-nord dell’Italia. Il nuovo progetto aziendale rende evidente quanto l’implementazione prenda a riferimento una crescita che, prevalentemente, sarà alimentata per linee esterne».