Il prestigioso Top Employers Institute, riconosciuto a livello mondiale per la certificazione delle migliori pratiche in ambito HR, ha assegnato il titolo di Top Employers Italia 2025 a 151 aziende italiane. Queste organizzazioni si sono distinte per aver creato ambienti di lavoro eccellenti, promuovendo la crescita professionale, il benessere e l’inclusività all’interno delle proprie strutture.

Le eccellenze italiane

Tra le 151 aziende certificate, dieci si sono particolarmente distinte per il loro ruolo di leader nel cambiamento e nella gestione innovativa delle risorse umane. Queste realtà includono A2A, Allianz S.p.A., Amazon Italia, Amplifon Italia S.p.A., Angelini Pharma, Arkea S.r.l., AS Watson Group Italy, AstraZeneca Italia, Automobili Lamborghini S.p.A., BAT Italia.

Nel novero delle società premiate spiccano nomi come Amazon Italia, Amplifon, Unicredit, PepsiCo Italia, Philip Morris, STMicroelectronics, Lidl Italia e DHL eCommerce, che rappresentano alcuni dei protagonisti più noti dell’industria. Tuttavia, il riconoscimento non si limita ai grandi brand, ma include anche realtà più piccole e innovative che hanno dimostrato un costante impegno verso il miglioramento delle proprie politiche HR.

Riconoscimenti europei e globali

Oltre alla certificazione nazionale, 48 delle aziende premiate hanno ottenuto quest’anno il titolo in ambito Europe, riservato a chi eccelle in almeno cinque Paesi europei. Inoltre, 15 organizzazioni hanno raggiunto l’ambito traguardo in ordine Global per il 2025, un risultato che certifica il successo delle loro pratiche HR su scala internazionale.

C’è poi una classifica riservata alle grandi multinazionali con oltre 2.500 dipendenti e operanti in almeno dieci Paesi. Sette aziende hanno conquistato questo riconoscimento, dimostrando la rilevanza di un approccio strategico e uniforme nella gestione delle risorse umane in un mercato sempre più globalizzato.

Un processo di certificazione rigoroso

Ottenere la certificazione richiede un approfondito processo di valutazione. Le aziende interessate si candidano compilando un questionario che copre sei aree principali, tra cui le politiche HR aziendali, la gestione e lo sviluppo dei talenti, retribuzioni, benefit e iniziative per il benessere, promozione di un ambiente lavorativo inclusivo e stimolante, opportunità di formazione per lo sviluppo professionale, utilizzo di tecnologie avanzate per ottimizzare i processi HR e l’esperienza dei dipendenti.

Successivamente, un audit esterno verifica i dati forniti, garantendo che rispettino gli standard globali stabiliti dall’Istituto. Solo le aziende che superano i rigorosi criteri ottengono la certificazione, che testimonia il loro impegno verso l’eccellenza nella gestione delle risorse umane.

Certificazioni a livello nazionale, europeo e globale

La certificazione è un riconoscimento di prestigio, che può essere ottenuto a diversi livelli: nazionale, europeo e globale. Questo approccio multilivello consente di premiare non solo le aziende che si distinguono nel proprio Paese, ma anche quelle che riescono a replicare il successo su scala internazionale.

Il titolo assegnato conferisce autorevolezza, è una bussola per chi cerca un impego e resta molto ambito dagli stessi attori economici.

Ecco l’elenco completo (in ordine alfabetico) incluse le Top Global 2025: