Estate, tempo di vacanze. Ma gli italiani che si disconnettono veramente sono pochi e sempre meno. Si tratta in realtà del nuovo modo di concepire la vacanza, un momento in cui, vuoi per esigenze logistiche e di spostamenti, o per lavoro o per seguire i social, la connessione è necessaria. Specialmente quest’anno, in cui secondo i dati di Future4Tourism (il monitoraggio di Ipsos sulla propensione di vacanza degli italiani attivo dal 2017) ben l’8% dei viaggiatori in partenza ha scelto mete a lungo raggio, i più verso Giappone e Indonesia ma anche Stati Uniti, Sud America e Australia. Ma come fare a rimanere connessi? Il mercato non ci ha messo molto a fornire le soluzioni più azzeccate, a partire dalle eSIM, le schede di nuova generazione, integrate nei dispositivi e che possono essere disattivate in qualsiasi momento in quanto totalmente digitali, rendendo così la connettività accessibile e anche più sostenibile, perché contribuisce alla riduzione dei rifiuti elettronici e di packaging. E visto che sono sempre di più i viaggiatori che decidono di ricorrere a questa soluzione tecnologica, che non si sostituisce tra l’altro agli operatori abituali, la scelta tra piani dati specifici per le esigenze di viaggio diventa sempre più ampia e flessibile.

COME FUNZIONA

Per dare un’idea del volume di questo mercato basta consultare Airalo, il marketplace di eSIM leader globale, che offre la possibilità di scaricare e installare tramite pochi click una eSIM integrata sul proprio smartphone così da avere accesso a pacchetti prepagati di dati, sms e chiamate in oltre 200 destinazioni. Gli oltre 10 milioni di utenti che si affidano ad Airalo durante i propri viaggi all’estero possono accedere al servizio in 53 lingue e connettersi senza limiti di roaming. Per ottenere una eSIM basta visitare il sito o scaricare l’app, selezionare il paese o la regione da visitare e scegliere un piano specifico con il giusto limite di dati e il periodo di validità in base alla durata del viaggio. Per attivarla non ci sarà bisogno di aggiungere o cambiare schede sim fisiche, ma solo un telefono sbloccato e compatibile con eSIM. In più con Airalo è anche possibile connettere più dispositivi allo stesso pacchetto eSIM configurando un hotspot mobile e condividendo i dati con un altro dispositivo nelle vicinanze.

Per i viaggiatori italiani il mondo sarà davvero a portata di mano, in un modo sempre più smart e innovativo.