[Segreta], dove il mondo dell’intelligence incontra l’innovazione

Nel mondo frenetico del business, in cui la capacità di possedere dati e informazioni rilevanti è sempre più cruciale per prendere le decisioni migliori, la corporate intelligence e le investigazioni aziendali sono diventate pilastri fondamentali per il successo delle imprese. In questo scenario affascinante e complesso, una società leader del settore in Europa, 36Brains, ha deciso di svelare questo universo misterioso attraverso un’esperienza unica: il podcast [Segreta].

A partire da oggi, [Segreta] è disponibile su tutte le principali piattaforme, offrendo un’opportunità senza precedenti di immergersi nel mondo dell’intelligence aziendale e delle tecniche investigative attraverso fatti realmente accaduti raccontati in prima persona dai protagonisti. Ma [Segreta] è molto più di un semplice podcast informativo: è un infotainment narrativo avvincente che cattura l’attenzione degli ascoltatori come un film, portandoli dietro le quinte delle operazioni internazionali di alto livello.

Marianna Vintiadis

«Siamo entusiasti di presentare questo progetto che riflette la nostra vasta esperienza nel campo e la passione per le storie che svelano il complesso universo dei crimini finanziari, dello spionaggio e delle indagini ad alto rischio», ha commentato Marianna Vintiadis, CEO di 36Brains. «Abbiamo puntato su un mezzo di comunicazione ampiamente diffuso per raccontare il nostro mondo in modo innovativo. Ne è nato un podcast che offre una prospettiva unica sulle informazioni che si possono ricavare mettendo in sinergia tecnologia all’avanguardia, profonde competenze intellettuali e sofisticate tecniche investigative. Tutti elementi al cuore del nostro metodo di lavoro che quindi, oltre ad aiutare i nostri clienti a prendere decisioni informate, può anche regalare un’esperienza di infotainment appassionante e coinvolgente».

Ascoltando [Segreta] ci si può addentrare nell’emozionante odissea dello spionaggio e delle operazioni segrete attraverso cinque episodi che offrono una visione inedita dei misteri che hanno segnato in modo indelebile il nostro panorama economico passato e presente. Un viaggio nell’arte di risolvere gli enigmi guidato da veri esperti del settore, tra cui agenti che hanno prestato servizio nell’FBI, nella CIA, nella procura federale americana specializzata in crimini informatici, un veterano dei servizi esteri del Regno Unito e una detective con particolare talento nel decifrare il comportamento umano.

Il podcast è scritto e curato da Federica Manzitti, autrice audio e giornalista. Sound design di Cristiano Cervoni, voce narrante Georgia Walker, musica originale composta da Bertrand Chaumeton.

[Segreta] è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast. Ulteriori sono disponibili sul sito https://go.36brains.com/podcast.