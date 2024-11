Piazza San Pietro, ecco la rivista della Basilica. Giubileo più digitale

La Basilica di San Pietro si prepara al Giubileo con un sito web dal prossimo anno rinnovato, a partire dalla veste grafica e dai caratteri, e con una rivista mensile chiamata “Piazza San Pietro“, fatta da una redazione di giovani e forte del contributo esterno di direttori di testata e professionisti affermati. Il fiore all’occhiello della rivista saranno le lettere che i lettori potranno inviare e una volta al mese Papa Francesco risponderà ai quesiti più importanti. Le edizioni saranno in italiano, inglese e spagnolo. Si valuterà in futuro se ampliare la disponibilità di lingue. Il mensile sarà acquistabile in copia singola e in abbonamento, sia in formato cartaceo che digitale. Chi non può permettersi l’acquisto? Per questi c’è la volontà di concedere l’accesso gratuito al prodotto.

Il numero zero di Piazza San Pietro è stato presentato oggi nella Sala Stampa della Santa Sede da Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica. Fortunato ha spiegato che assieme a questi progetti l’obiettivo è di rafforzare la digitalizzazione della comunicazione. Così ha annunciato l’apertura di una webcam sulla tomba di San Pietro e sulla Porta Santa, utile a permettere di raccogliersi in preghiera da ogni parte del mondo. La webcam sarà inaugurata da Papa Francesco il 2 dicembre alle 18:30. «Utilizzeremo i social media per condividere l’amore per questo luogo sacro e connettere i fedeli con il centro della cristianità», è stato detto in conferenza.

L’utilizzo della tecnologia nell’attività editoriale della Basilica di San Pietro non avrà preclusioni, ha assicurato Padre Fortunato, e nella redazione di Piazza San Pietro si farà anche un uso ragionato e ponderato dell’intelligenza artificiale, integrata con il contributo dei giovani redattori da cui Fortunato ha dichiarato di accettare sempre, anzi di volere, delle costruttive critiche. Il Direttore Comunicazione ha ringraziato il Pontefice per aver fatto queste scelte e per esserne il principio ispiratore. Il nuovo sito dovrà essere agile per essere supportato da tutti i device, allo stesso tempo la rivista tratterà i temi dell’attualità e della Chiesa, con uno sguardo al mondo e all’Italia, tenendo presenti i capisaldi dell’ascolto della preghiera, del rapporto con la fede, del contatto col prossimo.

Lo scopo è «raggiungere le case di ogni città e paese, in linea con l’idea di “Chiesa in uscita” e sinodale cara al Papa», costruendo «dialogo, pace, accoglienza, inclusione, democrazia, riconciliazione, dando spazio a chi desidera intervenire», ha sottolineato Fortunato, il quale ha poi fatto riferimento alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, chiarendo che la rivista a loro darà voce.

Il mensile sarà disponibile presso l’Official Area della Basilica, le lettere possono essere inviate all’indirizzo [email protected].