Nuovi paradigmi di comunicazione e sfide contemporanee, Michele Samoggia (Philip Morris Italia) a Periscopio

In un mondo in costante mutamento, le grandi aziende sono chiamate ad abbracciare il cambiamento e stravolgere i vecchi paradigmi. Questo è quanto avvenuto in Philip Morris, che ha intrapreso un nuovo percorso comunicativo orientato alla lotta al consumo di sigarette, così come alla salvaguardia dell’ambiente. Ne abbiamo parlato a Periscopio insieme a Michele Samoggia, Communication, Scientific Engagement & Sustainability Senior Manager di Philip Morris Italia. Intervista Axel Donzelli