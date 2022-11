L’innovazione in Assolombarda si chiama Bussola 4.0

Alla Milano Digital Week, che si è tenuta nel capoluogo lombardo dal 10 al 14 novembre, Assolombarda ha lanciato Bussola 4.0. Bussola 4.0 è una piattaforma digitale che illustra alle imprese i vantaggi che si possono ottenere dalla transizione digitale e dunque dal diventare una cosiddetta “impresa 4.0”. L’invenzione è un prodotto di Assolombarda, l’associazione degli industriali delle province di Milano, Lodi, Pavia e Monza-Brianza.

«La transizione 4.0 è un’opportunità per le piccole e medie imprese, che hanno necessità di essere aiutate a cogliere le sfide della competitività, della sostenibilità e della sicurezza dei processi aziendali» ha affermato all’evento Paolo Gerardini, Presidente Piccola Industria di Assolombarda, «un’evoluzione che va affrontata attraverso la condivisione di esperienze e soluzioni, con un approccio pratico. Bussola 4.0 è pensato per le PMI: uno strumento intuitivo per conoscere e approfondire la transizione digitale attraverso le testimonianze di imprenditori, tecnici e specialisti dell’ecosistema Assolombarda».

L’esperienza all’interno di Bussola 4.0 si sviluppa attraverso tre differenti percorsi, a loro volta divisi al loro interno.

Il primo di essi è quello che più specificatamente descrive le così denominate “tecnologie 4.0”. Quali sono, che impatto hanno sull’azienda e quali benefici ne trae quest’ultima, si potranno trovare inoltre numerose testimonianze e casi studio da cui trarre spunto. Cloud computing, Big data, Cybersecurity, sono solo alcuni dei temi affrontati in questo percorso.

Il secondo fa invece riferimento ai tuoi specifici bisogni. Non esiste un problema che una giusta tecnologia non può risolvere. Vuoi aumentare la produttività della tua azienda? Aumentare la competitività del tuo prodotto? La qualità? In questo percorso c’è una soluzione a tutto, spesso raccontata da chi prima di te ha avuto gli stessi problemi ma, grazie alle tecnologie 4.0, ora è riuscito a risolverli.

Da ultimo, le opportunità per il settore di tuo interesse. Questo percorso serve a meglio indirizzarti nella transizione verso l’impresa 4.0 della tua azienda, un iter personalizzato che ti permetterà di comprendere come mutano gli equilibri all’interno del tuo mercato di riferimento, seguire i principali trend tecnologici e cogliere al volo le opportunità che si presentano.

I tre percorsi possono essere cambiati in qualsiasi momento, si può richiedere l’aiuto degli specialisti di Assolombarda e misurare il livello di maturità dell’azienda mediante dei test di assessment. La piattaforma dispone poi di una sezione in cui è possibile visualizzare tutti le agevolazioni e i pacchetti economici e finanziari relativi al Piano Industria 4.0. Un’iniziativa del Ministero per lo Sviluppo economico pensata per accompagnare il tessuto imprenditoriale italiano nella quarta rivoluzione industriale.

«Per affrontare la sfida del contesto competitivo di oggi in cui PNRR e sostenibilità dettano le linee di sviluppo, il digitale rappresenta una sicura chiave di successo», è quanto ha sostenuto Enrico Cereda, vicepresidente di Assolombarda con delega a Transizione digitale e Innovazione tecnologica. Sempre Cereda ci spiega che «Bussola 4.0 rappresenta un’innovazione finalizzata a favorire la fruizione di conoscenza, strumenti e servizi per le aziende, presentati all’interno della piattaforma in maniera semplice ed efficace».