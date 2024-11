Innovazione e sostenibilità: tra le top 30 di Data Manager c’è Axians Italia

E’ notizia di queste ore che Axians Italia, brand del gruppo VINCI Energies, si è guadagnata un posto di primissimo livello nella classifica Top 100 stilata da Data Manager e curata da Doxa, posizionandosi al 18esimo posto e dunque tra le prime 30 aziende ICT italiane.

Axians è un global system integrator, partner strategico che progetta e realizza soluzioni tecnologiche innovative per accompagnare aziende private e Pubblica Amministrazione nel loro percorso di digital transformation. La graduatoria di DataManager, dunque, conferma una visione premiante: in un settore che per definizione è in continua trasformazione, l’azienda ha come bussole l’innovazione tecnologica e la responsabilità sociale.

Su questo fronte, peraltro, recentemente Axians Italia ha scelto di diventare una Società Benefit, formalizzando così il proprio impegno verso la sostenibilità e l’inclusione. Questo status, che integra obiettivi economici con finalità sociali e ambientali, riflette un orientamento ormai radicato all’interno delle scelte aziendali italiane.

A riprova del fatto che Axians è in prima linea negli obiettivi dell’economia ‘a emissioni zero’, una serie di iniziative. A partire dalla piattaforma IoT Xsona, pensata per consentire alle aziende clienti un monitoraggio proattivo delle proprie attività e consumi, favorendo così scelte più consapevoli e sostenibili.

Il CEO di Axians Italia, Michele Armenise, spiega a The Watcher Post cosa c’è dietro le nuove scelte che hanno portato l’azienda ad assumere un ruolo di prim’ordine e a vagliare importanti traguardi.

Ingegnere, ci può spiegare meglio cos’è Axians Italia e di cosa si occupa?

«Axians, brand del Gruppo VINCI Energies, è un global system integrator specializzato in soluzioni e servizi ICT, con oltre 16mila collaboratori in 37 Paesi. In Italia, supportiamo aziende pubbliche e private nella trasformazione digitale, offrendo soluzioni su misura in ambito Cloud, Cybersecurity, IoT, e molto altro, per garantire continuità e sicurezza nei processi aziendali. Dalla consulenza alla progettazione, dalla realizzazione alla manutenzione, Axians disegna e realizza soluzioni tecnologiche innovative e tailor-made».

Perché siete diventati una Società Benefit e quali sono le vostre finalità di beneficio comune?

«Abbiamo scelto di diventare una Società Benefit per formalizzare il nostro impegno verso il bene comune, integrando obiettivi sociali e ambientali nei nostri progetti. Tra le nostre finalità di beneficio comune rientrano la promozione della sostenibilità e l’inclusione sociale, elementi chiave della nostra mission aziendale».

Da dove nasce il vostro impegno verso una maggiore inclusività? Portate avanti altri progetti in questo senso?

«Il nostro impegno verso inclusività e sostenibilità origina dai valori fondamentali di Axians e del gruppo VINCI di cui facciamo parte. Tra i progetti più rilevanti che Axians Italia ha promosso in tal senso c’è il progetto “NOC in Carcere”, che offre a detenuti formazione e opportunità lavorative; recentemente, abbiamo ricevuto un riconoscimento al Retail Awards per il nostro modello di inclusione».

In cosa consiste la classifica Data Manager e il riconoscimento ricevuto?

«La classifica di Data Manager identifica le TOP 100 aziende italiane che operano in ambito ICT. La classifica non solo riflette il panorama attuale del settore IT, ma ne anticipa le evoluzioni future. Le edizioni passate hanno evidenziato che le aziende ai vertici della classifica sono anche quelle che investono di più nel talento, nel ruolo delle donne a tutti i livelli dell’organizzazione e nella sostenibilità. Essere inclusi in questa graduatoria, e rientrare addirittura tra le prime trenta, conferma il valore del nostro approccio all’innovazione e alla sostenibilità, riconosciuto anche dai leader del settore tecnologico».

E’ notizia di questi giorni l’apertura di una vostra nuova sede, a Palermo? Perché avete scelto il Sud Italia e la Sicilia?

«Sì, abbiamo recentemente inaugurato una sede a Palermo, rafforzando la nostra presenza capillare in Italia per essere sempre più vicini ai clienti. Con le nostre 14 sedi, da Nord a Sud, la nuova apertura ci consente di supportare ancora meglio realtà locali nel loro percorso di digital transformation. Vogliamo così mettere le nostre competenze a servizio del territorio, contribuendo alla crescita tecnologica e alle sfide del futuro».

Quanto è importante, secondo voi, che le aziende diano il buon esempio nel percorso verso la Net Zero Economy?

«Crediamo che le aziende abbiano un ruolo cruciale nella transizione verso la Net Zero Economy, in quanto possono non solo ridurre il proprio impatto ambientale, ma anche ispirare comportamenti virtuosi e promuovere pratiche sostenibili. Agendo sia internamente sia lungo tutta la propria catena del valore, si può contribuire a creare un sistema economico più responsabile, generando un impatto positivo che va oltre i confini aziendali e apporta benefici concreti alla società».