Hackathon di Assosoftware, molti gli aspiranti, vortice di idee

Oltre cinquanta tra studenti universitari e giovani imprenditori si sono incontrati questo fine settimana a Milano e Bari per partecipare all’Hackathon promosso da Assosoftware, l’associazione di Confindustria che rappresenta e tutela le aziende produttrici di software. Al centro della manifestazione – svoltasi in contemporanea tra nord e sud – lo sviluppo di nuove soluzioni IA dedicate ai software gestionali. L’evento si è tenuto presso i due incubatori di startup e aziende innovative del Politecnico di Milano, il Polihub, e del Politecnico di Bari, il BINP, e ha visto diversi autorevoli esperti e mentor alternarsi sul palco con speech e suggerimenti per i concorrenti. Tra questi anche il matematico di fama internazionale Alfio Quarteroni.

Dei 15 progetti presentati, ne sono stati selezionati 6 – 3 a Bari e altrettanti a Milano. A Bari, tra i finalisti sono stati scelti progetti come: Diaflow, un progetto finalizzato a ridurre, grazie all’IA, i tempi di accesso ai sistemi di assistenza clienti, migliorando significativamente l’esperienza utente; PostAI, un’architettura per automatizzare il reparto pubblicitario di qualsiasi attività commerciale; Tech Stress, una piattaforma SaaS che supporta i manager fornendo in tempo reale approfondimenti sulla produttività degli sviluppatori, sui livelli di stress e sui potenziali rischi di abbandono di un prodotto.

A Milano, invece, sono stati selezionati: PickMe, una piattaforma dedicata a supportare gli analisti finanziari nel trading quotidiano, alimentando una dashboard tramite IA che estrae i titoli più vantaggiosi; Taglierino, un software per il montaggio automatico di video che si attiva attraverso comandi di linguaggio naturale; Purple, un software gestionale completamente realizzato e alimentato da IA.

«Puntare sulla formazione relativa all’utilizzo dell’IA in diversi ambiti applicativi, tema al centro dell’Hackathon organizzato da Assosoftware, è un obiettivo prioritario del Governo, perché consente di preparare i giovani al mondo che verrà, dandogli le basi per diventare quegli esperti che un domani saranno in grado di trasferire tecnologia e conoscenza al mondo delle imprese» ha dichiarato Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione.

«Questo hackathon rappresenta un primo e importante traguardo verso la promozione e lo sviluppo di applicazioni innovative di IA grazie all’utilizzo dei software gestionali» – ha dichiarato Pierfrancesco Angeleri, Presidente di Assosoftware. «Si tratta di soluzioni in grado non solo di alimentare lo sviluppo di una filiera nazionale dell’IA, ma anche di trasferire i benefici di questa nuova tecnologia in settori strategici per il nostro Paese. Ringraziamo tutti i partner che hanno collaborato all’hackathon e le istituzioni per il grande interesse mostrato verso questa iniziativa».