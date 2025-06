Un centro per l’efficienza energetica e l’innovazione sostenibile per gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. È questo il profilo dello stabilimento di Regal Rexnord a Ciserano (BG) visitato dall’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. Si tratta della sede europea di uno dei tre grandi rami operativi del colosso globale con 6 miliardi di dollari di fatturato, 250 sedi nel mondo e oltre 30.000 dipendenti.

Nato nel 2020 dall’unione di due marchi storici – Nicotra-Gebhardt ed Elco – il polo bergamasco ospita le funzioni chiave dell’organizzazione europea, dalla dirigenza alla ricerca e sviluppo, dal marketing alla produzione. Oggi impiega oltre 200 persone e genera un fatturato consolidato di circa 70 milioni di euro, di cui il 70% destinato all’estero.

Lo stabilimento si sviluppa su un’area di 28.000 metri quadrati ed è specializzato nella progettazione e produzione di componenti per impianti di ventilazione, condizionamento e refrigerazione destinati ad applicazioni industriali e commerciali – dai banchi frigo dei supermercati ai data center – un settore in grande crescita – fino alle pompe di calore.

Tra i processi produttivi spiccano piegatura e formatura dei metalli, stampaggio robotizzato, assemblaggio automatico e test di bilanciamento e collaudo. Al tempo stesso, Ciserano è anche un hub avanzato di ricerca e innovazione: negli ultimi anni, ha investito nell’espansione del laboratorio e nella modernizzazione del sito, con un focus crescente sulla sostenibilità.

Il 60% del fabbisogno elettrico è oggi coperto da impianto fotovoltaico, il sito è completamente plastic free e ha già eliminato 50.000 bottigliette d’acqua in un anno.

La visita dell’assessore Guidesi ha confermato l’importanza di realtà come Regal Rexnord nel tessuto produttivo lombardo, sottolineando come l’innovazione tecnologica e la qualità del lavoro siano leve fondamentali per la competitività dell’industria regionale.