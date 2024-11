Cybersecurity, per la Consob e l’ACN è una priorità

«Se la cybersecurity prima era importante, ora lo è molto di più», ha dichiarato Paolo Savona, presidente della Consob, introducendo il seminario “La convergenza tra Fintech e Cybersecurity: regolamentazione, sicurezza e innovazione”. L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti e figure istituzionali, ha esplorato le crescenti sfide della sicurezza digitale nel contesto finanziario e le risposte innovative necessarie per fronteggiarle.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) Bruno Frattasi e Roberto Di Pietro, esperto di cybersecurity, che ha evidenziato l’importanza di un approccio «multidisciplinare, solido e scientifico» in grado di integrare finanza, economia e tecnologia.

Frattasi ha descritto questo periodo come un momento cruciale per la sicurezza informatica nel Paese, sottolineando che «la sicurezza dei dati finanziari è particolarmente esposta» e che i recenti episodi di cronaca confermano la crescente vulnerabilità dei sistemi bancari e finanziari. La necessità di adottare soluzioni innovative, tra cui tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, è ormai una priorità per contrastare l’incremento delle minacce digitali.

Un passo significativo in questa direzione è stato l’inserimento dei principali attori del settore bancario e finanziario all’interno dell’Hyper Soc, una nuova infrastruttura di supercalcolo che sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning per monitorare le minacce informatiche. Operativa dai primi mesi del 2025, Hyper Soc sarà una delle risorse chiave per individuare e contrastare gli attacchi informatici, rafforzando la difesa dei dati strategici del Paese.

Savona e Frattasi hanno ribadito l’urgenza di proteggere il sistema finanziario, oggi più che mai vulnerabile a incursioni digitali, sottolineando come la sinergia tra regolamentazione, sicurezza e innovazione sia essenziale per garantire una solida protezione contro le minacce cibernetiche in continua evoluzione.