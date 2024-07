Bluenext, società che progetta e sviluppa software per la gestione delle attività contabili, fiscali e amministrative, cresce ulteriormente grazie all’acquisizione della software house vicentina Arket per 12 milioni di euro. Le due aziende hanno trovato immediata sintonia, portando a un closing rapido, avvenuto dopo pochi mesi di trattative condotte dal CEO di Bluenext, Giacomo Mariotti, e i rappresentanti di Arket, azienda specializzata nello sviluppo di strumenti e software per la trasformazione digitale delle PMI e delle grandi imprese. Una due diligence accurata ha confermato la trasparenza del modello di business e dei dati amministrativi e contabili di Arket, confermando quindi la volontà di chiudere positivamente la trattativa.

«Questa acquisizione è fondamentale non tanto dal punto di vista economico, quanto da quello strategico e di integrazione con la produzione e tipologia di clienti degli ERP Bluenext», dichiara Giacomo Mariotti, CEO di Bluenext. «Abbiamo già da anni software per la gestione digitale dei flussi documentali, firme remote e la loro conservazione, ma queste soluzioni sono per lo più dedicate alla realizzazione di progetti per grandi imprese, come la tracciabilità dei farmaci. Il software di Arket, progettato per una facile integrazione con gli ERP delle PMI, rappresenta uno strumento importante per Bluenext, in quanto ci permette di aprirci anche alle PMI che necessitano di una guida per la trasformazione digitale, nonché ai loro fornitori di software gestionale».

La scelta dei target di Bluenext è influenzata anche dall’efficienza organizzativa delle aziende acquisite, favorendo una rapida integrazione. Non solo, la visione di Bluenext durante le trattative si basa soprattutto su un presupposto fondamentale: il valore del capitale umano. E infatti Enrico Dalle Molle e Paolo Grotto, i due soci amministratori di Arket, entreranno a far parte del Management Team dell’area Digital di Bluenext grazie alle loro competenze e alla loro esperienza nel settore. Inoltre, Bluenext beneficerà delle capacità dei dipendenti di Arket nello sviluppo software e nel delivery.

Una decisione che ha coinvolto la proprietà familiare di Bluenext, cuore delle azioni strategiche dell’azienda; a partire dal CEO, Giacomo Mariotti, insieme a Matteo Mariotti e Allegra Mariotti, fino al Direttore Generale Stefano Righi e al consigliere indipendente avv. Livio Garavaldi, approvata dall’assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione.

Con l’aumento dei ricavi e le acquisizioni per linee esterne, Bluenext punta a superare i 40 milioni di fatturato nel 2024, migliorando notevolmente rispetto ai budget fissati dal CDA nel dicembre 2023. Attualmente Bluenext conta più di 300 dipendenti e gli utili prodotti permettono di finanziare le acquisizioni con liquidità interna.