Si terrà dal 18 al 20 ottobre 2024 a Udine, la prima edizione dell’”Artificial Intelligence Forum, città generative e società contemporanee”. Organizzato dall’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA), rappresenta una piattaforma di dialogo e confronto per esperti, ricercatori, professionisti e istituzioni nazionali e internazionali. L’evento si prefigge di esplorare come l’IA stia trasformando diversi settori della società, dall’industria alla pubblica amministrazione, dalle scienze alla salute, con un’attenzione particolare al contesto globale e alle opportunità per l’Italia nel 2024, anno della Presidenza Italiana del G7.

Il contesto: IA e governance globale

La conferenza si inserisce in un contesto di profonda trasformazione globale, dove la tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo sempre più rilevante. L’intelligenza artificiale, in particolare, è vista come uno dei principali driver del cambiamento. L’evento pone al centro del dibattito questioni di grande attualità mettendo in luce le sfide che derivano dall’adozione di queste tecnologie su larga scala.

A livello globale, il G7 ha già riconosciuto il potenziale dell’IA come elemento chiave per promuovere la crescita economica, l’inclusività e la sostenibilità. Con la Presidenza Italiana del G7 nel 2024, il ruolo dell’IA acquista ulteriore importanza, non solo come motore di sviluppo tecnologico ma anche come strumento di governance e cooperazione internazionale.

L’IA come abilitatore trasversale per diversi settori

Uno dei focus principali della prima edizione di questa kermesse è evidenziare come l’intelligenza artificiale sia già un abilitatore trasversale in diversi ambiti, creando nuove opportunità e modelli operativi. Nel settore industriale, l’IA sta rivoluzionando la produzione e la logistica, permettendo processi sempre più efficienti grazie all’automazione e all’analisi predittiva. Nella sanità, sta trasformando il modo in cui vengono gestiti i dati clinici e i percorsi di cura, migliorando diagnosi, trattamenti e prevenzione. In ambito pubblico, l’introduzione di strumenti di IA nella pubblica amministrazione sta ottimizzando i servizi ai cittadini e migliorando la gestione delle risorse.

L’IA come motore delle città generative: verso un futuro urbano intelligente e sostenibile

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle città generative, ovvero capaci di evolversi continuamente grazie all’utilizzo di tecnologie innovative. L’IA permette una gestione intelligente delle risorse urbane, migliorando la mobilità, l’energia e i servizi pubblici, e favorisce decisioni più efficienti basate su dati in tempo reale. Queste città possono adattarsi meglio ai bisogni dei cittadini, promuovendo sostenibilità, inclusione e una governance più dinamica e partecipativa, diventando così modelli di sviluppo urbano futuro. In un momento storico in cui l’Italia presiede il G7 non mancano occasioni per riflettere sul futuro dell’intelligenza artificiale e sul ruolo che questa sta giocando e giocherà nella trasformazione dei settori chiave dell’economia e della società, discutere delle implicazioni politiche e strategiche dell’IA, esplorando le opportunità che questa tecnologia puó offrire per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva a livello globale. L’evento vedrà la partecipazione di relatori di fama internazionale, tra cui esperti, accademici, professionisti specializzati in intelligenza artificiale e innovazione. Durante l’evento, avrà inoltre luogo un hackathon, volto a favorire lo sviluppo di soluzioni AI innovative, coinvolgendo giovani talenti.