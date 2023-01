Il regolamento ufficiale dell’Agcom, sull’equo compenso che le piattaforme digitali devono corrispondere agli editori per l’uso online di contenuti giornalistici (qui il link), è stato pubblicato sul sito dell’Authority per entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito. L’impianto è sostanzialmente quello che era già stato osservato nei giorni scorsi, ma ora ne abbiamo la conoscenza completa e approfondita. Agcom ha specificato che seguirà adesso una fase di monitoraggio del regolamento per valutarne l’effettivo funzionamento. E nel frattempo ha reso nota, in allegato, una relazione di analisi dell’impatto della normativa. Ricordiamo che il regolamento è previsto dal decreto legislativo in materia di diritti d’autore n.177/2021, che aggiorna una legge del 1941. L’articolo da cui si sviluppa tutto il resto è il 43-bis comma 8, che si trova al Titolo I, Capo IV, Sezione II.

Giusto notare che, appunto, ai fini dell’attuazione del regolamento, le piattaforme online e le imprese di media monitoring e rassegne stampa devono fornire i dati se richiesti. Lo si legge anche nella sintesi del regolamento: “Le imprese di media monitoring e rassegne stampa sono obbligate a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità, i dati necessari ad applicare i criteri di cui all’articolo 6 al fine di determinare la misura dell’equo compenso. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 non esonera gli editori dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza“. Mentre invece i “prestatori diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa (cioè le piattaforme online) sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità, i dati necessari ad applicare i criteri di cui all’articolo 4 al fine di determinare la misura dell’equo compenso, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato a seguito del Regolamento (UE) 2016/679”.

Se entro 30 giorni i dati non sono pervenuti all’Autorità, si rischia una sanzione pecuniaria.

C’è comunque un termine entro il quale poter reclamare il compenso. Agcom spiega che “I diritti di cui all’articolo 43-bis LDA si estinguono nel termine previsto dal comma 14 del medesimo articolo. Tale termine è calcolato a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico“.

Nell’analisi di impatto della regolamentazione, l’Agcom ha rimarcato che i parametri di individuazione dell’equo compenso seguono un approccio multicriterio, da considerare cumulativamente e con rilevanza decrescente. Ad ogni modo, per entrambe le fattispecie, ossia riguardo alle piattaforme digitali e ai dispositivi di media monitoring, l’obiettivo principale è quello di ridurre il “value gap“, ossia la differenza nei profitti. In tal senso l’Autorità ha espresso i modi con cui eseguire un adeguato calcolo, con o senza aliquota di riferimento.