Oggi, 17 gennaio, si festeggia la Giornata Mondiale della Pizza. Non parliamo solo di uno dei cibi più amati e consumati al mondo, ma di un autentico simbolo del Bel Paese. Secondo un’indagine della CNA pubblicata in queste ore, ben sette turisti stranieri su dieci considererebbero la pizza un’icona della gastronomia italiana, al punto da inserirla tra i motivi principali per visitare l’Italia. Insomma, non solo Colosseo e canali veneziani: la pizza è un’attrazione culturale e turistica a tutti gli effetti.

Il legame tra pizza e turismo non è più un semplice cliché da cartolina. Per molti viaggiatori, vivere l’esperienza di una pizza italiana autentica è un momento di scoperta e connessione con la cultura locale. Non si tratta solo di sedersi a tavola: il crescente interesse per la pizza ha dato vita a un’intera filiera di esperienze, dai corsi brevi per appassionati a quelli professionali frequentati da aspiranti pizzaioli provenienti da ogni angolo del pianeta.

Per non parlare del Made in Italy: questa domanda crescente per il prodotto “pizza”, infatti, contribuisce anche a promuovere e valorizzare l’intera industria, che si costruisce di prodotti locali come farine di alta qualità, pomodori e mozzarelle artigianali, ma anche del recupero e della diffusione di tecniche di preparazione tradizionali. La pizza, insomma, è un vero e proprio motore per l’economia, capace di rilanciare interi comparti legati alla cultura gastronomica italiana.

La pizza, molto più simile a una forma d’arte che a un semplice alimento. Lo sapeva bene lo scrittore Gaetano Afeltra, che la definiva un esercizio di maestria nella semplicità. Anche per questo, forse, l’UNESCO ha riconosciuto l’arte del pizzaiolo napoletano come Patrimonio Immateriale dell’Umanità: un riconoscimento al lavoro delle mani e al sapere tramandato da generazioni di maestri pizzaioli, capaci di trasformare pochi ingredienti in un capolavoro senza tempo.

E fra un riconoscimento e l’altro, la pizza – simbolo di un’Italia autentica e creativa –, continua a reinventarsi. Non rappresenta più solo il piatto nostrano più tipico, ma anche un campo di sperimentazione per nuovi sapori e interpretazioni, che conquistano sia i turisti sia le nuove generazioni. Ogni fetta racconta una storia, un pezzo della cultura italiana, il cui sapore e ricordo rappresentano cartoline viventi che migliaia di visitatori portano con sé al ritorno dai loro viaggi.

Insomma, molto più che un cibo: la pizza come fenomeno culturale, come attrazione turistica e come biglietto da visita del nostro Paese. E allora, oggi più che mai, buon appetito.