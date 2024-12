Giornata del volontariato, AIG risponde presente

In occasione della giornata mondiale del volontariato, che ricorre ogni 5 dicembre, da ieri a domani, venerdì 6, l’Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG ha organizzato l’Annual Event del Corpo Europeo di Solidarietà.

Nel corso della tre giorni, circa 150 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, si confrontano sulle proprie esperienze e sulle attività svolte. Il momento di condivisione vede alternarsi workshop e laboratori tematici, focus group e dibattiti più ampi sui valori della solidarietà e della partecipazione giovanile.

Previsto anche un momento di discussione con le istituzioni. Proprio nella mattinata di oggi, infatti, il Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari, insieme a Maria Cristina Rosaria Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani e a Giuseppe Gualtieri, referente dell’Unità di gestione del Corpo Europeo di Solidarietà, ha dialogato con i tanti ragazzi presenti. Il tema, le loro esperienze all’estero e il significato più ampio del volontariato giovanile. Molte le domande dei giovani partecipanti, curiosi di sapere di più anche in merito al percorso personale dei relatori all’interno del mondo del terzo settore.

«Il Corpo Europeo di Solidarietà è un grande progetto europeo che ci permette di promuovere i valori del volontariato e della solidarietà tra le nuove generazioni. Serve a diffondere i valori fondativi dell’Unione Europea, come la democrazia e il protagonismo giovanile. I ragazzi che hanno partecipato a questo programma e stanno frequentando anche questa tre giorni sono giovani che vogliono impegnarsi in prima persona nella vita sociale e democratica dell’Italia e dell’Ue: la loro passione e la loro dedizione, dimostrata anche nella tanta voglia di confrontarsi e discutere insieme delle proprie esperienze, costituisce la migliore risposta a chi li definisce, ancora troppo spesso e in maniera ingiusta, una generazione di bamboccioni», ha detto a The Watcher Post Federica Celestini Campanari.

E dopo i lavori di gruppo, organizzati da un team di formatori appositi, ha fatto un saluto ai ragazzi anche Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che ha parlato di «momento bellissimo e importante: il riscontro di quello che facciamo come istituzioni è fondamentale, soprattutto quando proviene dai giovani, altrimenti tutto è inutile».

Il nuovo Corpo Europeo di Solidarietà è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all’estero che consente ai giovani fino ai 30 anni di vivere fino a un anno fuori dai confini nazionali, prestando il proprio lavoro per un’organizzazione no-profit. La Commissione Europea, che finanzia il progetto, ha recentemente lanciato il bando per l’anno 2025, stanziando un finanziamento di circa 166 milioni di euro. In Italia, il programma è gestito proprio dall’AIG, ente governativo che oltre al Corpo Europeo di Solidarietà organizza il programma Erasmus+ Gioventù e Sport e il nuovo progetto DiscoverEU.