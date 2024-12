Giornata della disabilità, la Camera mostra l’esempio degli Elio

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera è stato proiettato il documentario “Il Concertozzo – Musica e inclusione in Italia“. Il documentario mostra un concerto di Elio e le storie tese nel quale un gruppo di ragazzi con autismo si sono occupati del servizi di genere alimentare. Parte dei ragazzi coinvolti sono gli stessi che lavorano all’interno della pizzeria “Pizzaut”, gestita da Nico Acampora, noto per aver dato vita a questo progetto di inclusione lavorativa incentrata sulla ristorazione.

Acampora ha inoltre fatto sapere: «L’esperienza di questa giornata a Roma si è conclusa poi con un accordo incredibile con la catena di alberghi Hilton. Oggi ha preso un impegno formale con PizzAut di assumere personale autistico e partiremo proprio nei prossimi mesi su Hilton Milano, PizzAut sta formando dei ragazzi nuovi che verranno assunti da Hilton e saranno messi a lavorare proprio negli alberghi di questa importantissima catena».

Dopo i saluti del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, sono intervenuti la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, i componenti di Elio e le storie tese Stefano Elio Belisari e Nicola Fasani, il trio Medusa, Gabriele Corsi, Furio Corsetti, Giorgio Daviddi, il fondatore di PizzAut Nico Acampora, il vp programming Warner Bros, Discovery Gesualdo Vercio, il ceo Banijay Italia Fabrizio Ievolella.

Così Stefano Elio Belisari: «Nella nell’occasione della Giornata mondiale della disabilità noi siamo qui alla Camera per raccontare cosa abbiamo fatto e cosa stiamo per fare con il Concertozzo di Elio e le Storie tese, che è il primo esempio mondiale di coinvolgimento di associazioni che si occupano di autismo per la vendita del cibo all’interno dell’area del concerto».

La ministra Marina Elvira Calderone ha dichiarato che Pizzaut è esempio di «amore e inclusione. Ci sono stata, realtà così sono preziose affinché il diritto al lavoro sia un diritto agito».

Giorgio Mulé ha detto: «Dare il senso di un impegno concreto nella Giornata internazionale delle persone con disabilità corrisponde ad un’iniziativa unica nel suo genere ch rappresenta la direzione verso una inclusività vera ed efficace. L’esempio del Concertozzo va esattamente in questo senso: raccontarlo attraverso le immagini, le parole, gli sguardi dei protagonisti alla Camera dei Deputati restituisce il senso più profondo di questa giornata. Nulla infatti è più forte della realtà vissuta da chi cerca quell’inclusività e da chi è stato capace di realizzarla. Ed è attraverso quest’esempio che bisogna continuare a costruire una società che include anche chi, molto spesso per ignoranza, è messo ai margini»