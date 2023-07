I ministri delle questioni femminili del Commonwealth si riuniranno alle Bahamas dal 21 al 23 agosto, per valutare le strategie utili a raggiungere la gender equality nei 56 Paesi membri dell’organizzazione. L’iniziativa giunge alla tredicesima riunione triennale, presieduta dal ministro Obediah Wilchcombe.

Le strategie proposte includono modi per adottare un approccio intersezionale, che dia potere alle donne e alle ragazze con disabilità, garantisca un’azione per il clima sensibile al genere e stabilisca un quadro solido per comunicare le priorità del Commonwealth per la gender equality.

I dettagli dell’incontro per la riunione dei ministri degli Affari femminili del Commonwealth sono stati annunciati dalla Segretaria Generale del Commonwealth Rt Hon Patricia Scotland KC, e dal Ministro dei servizi sociali e dello sviluppo urbano delle Bahamas Hon Obediah Wilchcombe, durante una sessione informativa per le alte commissioni con sede a Londra il 17 luglio 2023.

La Segretaria generale del Commonwealth ha detto: «Dal nostro ultimo incontro a Nairobi nel 2019, abbiamo sperimentato una pandemia globale senza precedenti, gravi shock economici, una crisi climatica sempre più grave e il tormento dell’instabilità e del conflitto. Sappiamo che quando si verifica una crisi, le donne e le ragazze subiscono gli impatti in modo sproporzionato. Quindi, il contesto per il nostro prossimo incontro è serio e stimolante, e richiede la nostra incrollabile attenzione. Eppure, in questo contesto, abbiamo un’opportunità unica per i nostri paesi membri di unire le forze e aprire la strada verso il raggiungimento della parità di genere».

Il meeting servirà anche a valutare i progressi fatti fin ora dal Commonwealth negli ambiti della leadership femminile, il rafforzamento economico della donna, la violenza di genere, l’inclusione in situazioni di disabilità e i cambiamenti di genere. Quanto emergerà dalla riunione svolgerà un ruolo cruciale nella definizione dell’agenda sull’uguaglianza di genere per la prossima assemblea dei capi di governo del Commonwealth, prevista alle isole Samoa nel 2024.

Prima della riunione ministeriale, ad agosto si svolgeranno diversi eventi, tra cui una tavola rotonda online della società civile organizzata dalla Commonwealth Foundation, una riunione di alti funzionari e un evento collaterale di alto livello ospitato dalla moglie del primo ministro delle Bahamas Ann Marie Davis. Le conclusioni tratte da questi eventi saranno presentate ai ministri, dando forma alle loro discussioni.