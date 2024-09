Usa, dibattito Harris-Trump: il Tycoon ha accusato i colpi

Questa notte si è tenuto finalmente il primo dibattito tra i candidati alla Casa Bianca, Kamala

Harris e Donald J. Trump. Un duello duro ma che è stato senza dubbio vinto dalla candidata

democratica e attuale vicepresidente che ha saputo tenere a bada il tycoon con un’abile

strategia di provocazioni e piazzate, costringendolo a parlare di sé e non dei temi di reale

interesse.

In particolare sul diritto all’aborto, tema su cui molti americani saranno chiamati ad

esprimersi in occasione delle prossime elezioni, l’ex presidente Trump è apparso molto in

difficoltà, fino al punto in cui è stato interrotto dai moderatori del dibattito per la sua

affermazione: «I democratici strapperanno la vita ai bambini anche dopo la nascita». Una

delle varie bugie espresse da Trump durante il dibattito, ma che sono apparse più ridicole

per la loro dimensione, che verosimili o credibili.

Quello che è apparso più evidente dal viso di Trump, e dal suo sudore, sono state la rabbia

e la confusione di fronte a Kamala Harris, la quale rispondeva alle provocazioni con calma e

in molti casi divertita. Forse abbiamo visto un Trump inedito che si scalda all’accusa di avere

comizi poco partecipati e che per emergere vincente sul tema migrazione ha bisogno di dire

che alcuni immigrati rapiscono e mangiano gli animali domestici degli americani.

Trump goes off the rails: “THEY’RE EATING THE PETS” #Debate2024 pic.twitter.com/tmba7AXiLK — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 11, 2024

Il tema più complesso sul quale Harris incontra qualche difficoltà è l’inflazione. Un tema sul

quale Trump aveva promesso battaglia già negli scorsi mesi, ma sono troppi gli errori del

repubblicano per far apparire Harris come perdente del confronto nel suo insieme.

Il dibattito dimostra che probabilmente gli americani sono stanchi dello stile comunicativo di

Donald Trump, fatto di esagerazioni, storture della realtà e in alcuni casi bugie.

Quello a cui abbiamo assistito ieri si avvicina molto di più allo scenario di un prosecutore che svolge il

suo abituale mestiere di fronte a un uomo che ad oggi si trova spesso di fronte alla giustizia.

Republican voter: Trump came across as a bully. I think Kamala Harris came out and showed some decorum and a presidential nature about her pic.twitter.com/9PgB5vW9ip — Kamala HQ (@KamalaHQ) September 11, 2024

In sintesi però, questi dibattiti creano il più delle volte notizie usa e getta per i media, ma a

differenza di altre tornate elettorali, questa volta, secondo PBS News, quasi un elettore su

tre avrebbe usato il dibattito per decidere il proprio voto. Per sapere se questa previsione si

è avverata dovremo aspettare il votoo, o come minimo i prossimi sondaggi che potrebbero

smuovere lo stallo che al momento vede Harris e Trump sostanzialmente testa a testa, con

troppi stati in bilico.