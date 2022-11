Il parlamento Ue oggi riunito a Strasburgo ha votato una risoluzione che dichiara la Russia uno Stato terrorista. il testo, presentato dal Ppe, i liberali di Renew e i Conservatori e Riformisti è passato con un ampia maggioranza: 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni sui 596 presenti. Non si tratta comunque della cosiddetta “maggioranza Ursula”, quella configuratasi all’elezione dell’attuale presidente della Commissione Europea, sostenuta dal Ppe, i Socialisti e Democratici e Renew.

Alcuni eurodeputati hanno chiesto un maggiore impegno alla Commissione. L’eurodeputato ed ex primo ministro lituano, Andrius Kubilius ha detto: «Chiediamo alla Commissione e al Consiglio di sviluppare strumenti giuridici speciali, perché per il momento l’Ue non ha una normativa simile a quella degli Americani che hanno una legge speciale sulla designazione degli Stati che sponsorizzano il terrorismo».

Non sono mancati anche interventi che comunque sollecitassero un processo di pace. Tuttavia, Bruxelles sembra andare verso un nuovo pacchetto di sanzioni. Tenendo conto che la risoluzione votata non è vincolante per gli Stati, che possono scegliere di ignorarla.

Intanto non si placa l’aggressione russa all’Ucraina. Bombardamenti sul Donetsk nelle ultime 24 ore hanno causato la morte di un civile e 8 feriti. A Kupyansk, nella regione di Kharkiv, le bombe hanno colpito un ospedale e un condominio di 9 piani: morti un uomo e una donna. Un altro bombardamento ha colpito un reparto maternità di un ospedale di Vilnianska, vicino a Zaporizhzhia, nel Sud-est del Paese, causando la morte di un neonato.

E anche all’interno della Russia non manca il malcontento verso quella che viene chiamata operazione speciale. Media e tv russi non riescono a celare dichiarazioni dai toni perplessi o apertamente contrari. alla politica di Vladimir Putin. E anche personaggi mediatici molti vicini al Cremlino hanno cominciato a dire pubblicamente che una vittoria totale della Russia probabilmente è irrealistica. L’extrema ratio sarebbe l’arma nucleare, su cui però anche Putin, a dire il vero, ha fatto trapelare evidente incertezza durante le ultime uscite pubbliche. Sarebbe dannoso anche per la Russia materialmente e dal punto di vista politico. Lo Zar credeva di non avere opposizione sulla sua politica estera, a torto. Ma allo stesso tempo non va sottovalutato il patriottismo russo. Il contesto non è di facile lettura e questo rende i pronostici sempre azzardati.