In Germania, le recenti elezioni regionali in Turingia e Sassonia hanno segnato un momento cruciale per la politica del paese, mettendo in evidenza il crescente consenso per il partito di destra Alternative für Deutschland (AfD). Le due regioni, che fanno parte dei territori dell’ex Germania Est, hanno visto AfD emergere come una forza politica di primo piano, raggiungendo risultati che hanno sorpreso molti osservatori. In Turingia la destra ha conquistato il primo posto con il 32,8% dei voti, un risultato che rappresenta un balzo significativo rispetto alle precedenti elezioni, segnando una crescita che pochi avevano previsto con tale intensità. Questo successo elettorale evidenzia come AfD stia consolidando la sua presenza nelle regioni orientali della Germania, diventando una voce sempre più influente nel dibattito politico.

La situazione in Sassonia è altrettanto significativa. Qui, AfD ha ottenuto il 30,6% dei consensi, posizionandosi al secondo posto, a meno di un punto percentuale di distanza dalla CDU, il partito cristiano-democratico che ha tradizionalmente dominato la scena politica in questa parte della Germania. In passato, la CDU ha goduto di un ampio sostegno nelle regioni orientali, ma questi risultati suggeriscono che l’elettorato stia cercando alternative, trovandole nella retorica nazionalista e euroscettica di AfD.

Oltre al successo di AfD, un altro elemento degno di nota in queste elezioni è il calo significativo di consensi per il partito di sinistra Die Linke in Turingia. Questo declino è stato accompagnato dall’ascesa di una nuova formazione politica di sinistra, Bündnis Sahra Wagenknecht. Il BSW, fondato dalla popolare politica tedesca Sahra Wagenknecht, ha ottenuto un discreto successo anche in Sassonia, segnando l’inizio di un percorso che potrebbe sfidare ulteriormente il panorama politico tradizionale della Germania. Sebbene ideologicamente opposto ad Alternative für Deutschland, il BSW condivide alcune posizioni euroscettiche e nazionaliste, il che lo rende un attore particolarmente interessante in un contesto politico sempre più frammentato

In sintesi, le elezioni regionali in Germania appena concluse offrono un’anteprima di ciò che potrebbe avvenire a livello nazionale, con una crescente polarizzazione e una diversificazione delle forze politiche che potrebbero ridefinire il futuro politico del paese.