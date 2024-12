Una riunione del Consiglio Ue interlocutorio quello di giovedì, al tavolo che Giorgia Meloni ha dovuto lasciare anzitempo per via della febbre alta. I leader europei hanno rinviato a data da destinarsi la discussione sulle cosiddette garanzie di sicurezza per l’Ucraina, vale a dire le condizioni che il governo di Kiev dovrà raggiungere se siederà ad un eventuale futuro tavolo di pace nella certezza di aver preservato l’integrità territoriale del paese sotto il suo controllo.



Il cancelliere Olaf Scholz ha detto ai giornalisti che la discussione del Consiglio europeo di giovedì scorso non prevedeva alcuna zona di atterraggio. «Siamo d’accordo con il presidente ucraino sul fatto che il terzo e il quarto passo non dovrebbero essere compiuti prima del primo», ha detto il cancelliere tedesco al termine dell’incontro ad alto livello. «La questione di come strutturare concretamente l’architettura di sicurezza dopo un accordo di pace non è qualcosa che può essere discusso in modo sensato in questo momento e deve basarsi su una discussione strutturata, anche in una prospettiva transatlantica», ha affermato. Non è un caso che un diplomatico abbia definito l’ultimo vertice dell’anno dei leader europei come «di transizione».

Nel suo discorso ai 27 leader europei, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha affermato che la forte posizione dell’Ucraina al tavolo dei negoziati con la Russia in futuro dipenderà da esplicite garanzie di sicurezza. «Vogliamo la fine della guerra, vogliamo la pace, ma abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza che ci aiutino a proteggerci domani. Ma quello che l’Europa potrà offrire non basterà», ha rimarcato in conferenza stampa precisando che «la vera garanzia è la Nato, che dipende dalle decisioni di europei e americani».

L’impressione a Bruxelles è che il dibattito inizierà solo dopo che il presidente eletto Donald Trump si sarà insediato alla Casa Bianca e avrà iniziato a dimostrare la portata del suo impegno a sostegno dell’Ucraina. «L’anno prossimo ci sarà un nuovo presidente; dovremo avere un po’ di pazienza strategica», ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban in una conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

L’ultimo Consiglio europeo sarà ricordato come l’incontro di pace più discusso dall’inizio della guerra nel febbraio 2022. Per il momento i leader evitano di discutere i dettagli, anche se voci di stampa rivelano una proposta avanzata durante un incontro a Varsavia tra il primo ministro polacco Donald Tusk e il presidente francese Emmanuel Macron hanno presentato un piano per inviare 40.000 peacekeeper dai paesi europei in Ucraina una volta finita la guerra. Per ora, però, l’UE si limita a ribadire un principio: nessun negoziato sull’Ucraina dovrebbe svolgersi senza il coinvolgimento dell’Ucraina stessa.

Delicato dibattito sull’Automotive

Durante l’incontro, Germania e Repubblica Ceca hanno sottolineato la necessità di evitare una prima ondata di multe per le case automobilistiche che non rispettano le nuove norme sulle emissioni dei veicoli leggeri. La normativa vedrà nei prossimi 12 mesi l’entrata in vigore dei primi limiti medi di emissione medi più severi per le nuove auto immesse sul mercato: i produttori che superano il limite di 94 g/km per le nuove vendite saranno multati di 95 euro per g/km di carbonio in eccesso diossido emesso, moltiplicato per il numero di auto vendute nell’anno.



L’obiettivo è quello di sospendere l’immatricolazione dei veicoli con motore a combustione interna a partire dal 2035. Il sistema sanzionatorio è concepito per scoraggiare e «far crollare ogni possibilità di investimento», ha detto il ministro italiano per le Imprese Adolfo Urso all’ultimo Consiglio Competitività dell’Ue.



«Nella difficile situazione in cui si trova l’industria automobilistica in molte parti del mondo, ma soprattutto in Europa, non ha senso caricarla ora di ulteriori multe per non aver raggiunto i risultati l’anno prossimo», ha detto ai giornalisti il ​​Cancelliere Scholz prima della Vertice UE. La Germania ha proposto “un concetto di finanziamento comune per tutti i paesi europei”. Il dibattito sulla questione sarà ripreso in occasione del Consiglio europeo di marzo 2025, quando i capi di Stato e di governo discuteranno i risultati del dialogo strategico pronto per essere avviato il prossimo gennaio che coinvolgerà le case automobilistiche europee, i fornitori di infrastrutture, i sindacati e le imprese. associazioni e altri soggetti interessati.

«È molto importante che nessuna decisione sul lavoro venga presa senza coinvolgere i lavoratori e le aziende e senza integrare le loro profonde conoscenze nei processi decisionali», ha detto Scholz in una conferenza stampa. Era convinto che tutti i suoi omologhi «stanno cercando di evitare multe dopo la scadenza del 2025».



Seduto sul recinto

Il capitolo del testo finale delle conclusioni non vincolanti dedicato alla situazione in Siria afferma che «l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale della Siria all’interno dei confini sicuri dovrebbero essere pienamente rispettate». Questo riferimento è un messaggio a Israele e soprattutto alla Turchia di non approfittare della transizione politica successiva alla caduta di Assad per impadronirsi dei territori contesi.



Tutte le parti sono invitate a «preservare l’unità nazionale e garantire la protezione di tutti i civili, la fornitura di servizi pubblici e la creazione di condizioni per una transizione politica inclusiva e pacifica e per il ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati siriani».



Per ora l’Ue attende di valutare l’azione della nuova leadership guidata dal gruppo Tahrir al-Sham. «È troppo presto per dire se la nuova leadership in Siria sarà in grado di mantenere ciò che ha promesso, se l’integrità territoriale sarà preservata, l’unità nazionale mantenuta e le minoranze protette», ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’Europa, ha promesso in conferenza stampa, «farà la sua parte per sostenere la Siria in questa fase critica».