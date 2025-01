Jean-Marie Le Pen è morto il 7 gennaio a Garches (Hauts-de-Seine) all’età di 96 anni. Ripercorriamo qui quasi settant’anni di vita politica nella Quarta e Quinta Repubblica.



Jean-Marie Le Pen è nato a La Trinité-sur-Mer il 20 giugno 1928 ed è divenuto un Protetto della Nazione dopo la morte di suo padre nel 1942. Laureato in scienze politiche e in giurisprudenza, è stato presidente del Corpo des étudiants en droit de Paris.



Nel 1953, dopo essersi diplomato come avvocato, si arruolò nel 1° battaglione paracadutisti stranieri e partì per l’Indocina.



Nel 1956, è eletto all’Assemblea nazionale francese nella lista Union et Fraternité Française di Pierre Poujade, e all’età di 27 anni diventa deputato di Parigi (1° settore della Senna). Nell’ottobre 1956, Jean-Marie Le Pen prende congedo dall’Assemblea nazionale e presta servizio per sei mesi in Algeria.



Nel 1972 contribuì a fondare e divenne presidente del Front National, carica che mantenne per quasi quarant’anni. Le Pen si candidò alle elezioni presidenziali del 1974, ottenendo un misero 0,74% dei voti.

Nel 1984, Jean-Marie Le Pen, capolista della lista del Front Nazional, fu eletto al Parlamento Europeo.

Nelle elezioni presidenziali del 1988 ottenne il 14,38% dei voti espressi. Nelle elezioni presidenziali del 1995, vinse il 15,0% dei voti, arrivando quarto al primo turno dietro Lionel Jospin, Jacques Chirac e Édouard Balladur.



Il 21 aprile 2002, Jean-Marie Le Pen riesce a sorprendere arrivando al secondo turno delle elezioni presidenziali, per poi essere nettamente sconfitto da Jacques Chirac al ballottaggio.



Sua figlia Marine Le Pen, che lo ha sostituito alla guida del Front National nel 2011, ha partecipato alla corsa presidenziale nel 2012. Nel 2014, Jean-Marie Le Pen ha iniziato il suo terzo mandato come membro del Parlamento europeo.



Nel 2015 è stata avviata una procedura disciplinare contro di lui dal Front National, in seguito alle sue controverse osservazioni del 1987 sulle camere a gas, che aveva descritto come «un dettaglio della Seconda Guerra Mondiale». Jean-Marie Le Pen è stato espulso dal Front National nell’agosto 2015.



Marine Le Pen ha spiegato che «non si perdonerà mai» per la decisione di escludere suo padre, Jean-Marie Le Pen, dal Front National (ex-RN) in un’intervista pubblicata sul sito del Journal du Dimanche pochi giorni dopo la morte di suo padre.