Nella finanza nessuno pensava che il trend di crescita di Nvidia, 200% nel 2023, potesse essere presto battuto. In queste settimane infatti l’azienda Tech molto attiva nel campo dei microchip e dell’intelligenza artificiale, ha continuato a fare bene, registrando un +23%. Ma secondo Morgan Stanley c’è una nuova regina del settore che gli investitori farebbero bene a studiare.

La banca d’affari infatti ha messo la sua lente su “Western Digital“, azienda che si occupa dell’archiviazione virtuale delle memorie. Nella giornata di ieri le azioni di Western Digital hanno chiuso a 60,33$. Western Digital ha ricevuto 13 revisioni positive degli utili per azione e 4 revisioni negative degli utili per azione negli ultimi 90 giorni. Le azioni sono cresciute del 14% da inizio anno e la capitalizzazione di mercato è vicina ai 19 miliardi.

La corporation, ormai leader dei dischi rigidi, lo scorso maggio fu vittima di un importante attacco hacker. Anche per questo ha deciso di separare le attività che si concentrano sulle memorie per computer, dispositivi e unità portatili, da quelle focalizzate sulla vendita di memorie ad alta capacità per i data center cloud. La scelta ha soddisfatto molto gli investitori.

A detta dei vertici, la creazione di due realtà indipendenti ed entrambe quotate, ognuna con una strategia specifica per il mercato a cui si rivolge, consentirà di posizionare meglio ogni franchise e capitalizzare le opportunità di crescita. La separazione si concretizzerà nel corso della seconda metà del 2024.

«Le nostre attività sono entrambe ben posizionate per trarre vantaggio dalle significative dinamiche di mercato del settore dello storage e, come società separate, ciascuna avrà il focus strategico e le risorse per perseguire opportunità nei rispettivi mercati», ha dichiarato David Goeckeler, Ceo di Western Digital, aggiungendo: «Abbiamo già posto importanti basi creando un portfolio leader di mercato e migliorando l’efficienza operativa di ciascuna azienda, inclusa la creazione di business unit separate e separando le capacità operative negli ultimi anni. Inoltre, ora disponiamo di prodotti competitivi e una leadership operativa e finanziaria per attuare questo piano con successo. Ogni azienda è in una posizione solida per avere successo da sola e le azioni annunciate consentiranno ulteriormente a ciascuna realtà di ottenere il successo a lungo termine negli anni a venire».