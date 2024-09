Vinci Energies si allarga. Acquisita la Giordano & C s.p.a

Transizione energetica, elettrificazione e innovazione nei processi produttivi, sono state queste le parole chiave di un’ operazione che ha movimentato gli assetti del settore energetico e digitale negli ultimi giorni. È infatti notizia di queste settimane che la multinazionale Vinci Energies ha acquisito la Giordano & C s.p.A, società specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici, meccanici e di automazione per il settore industriale italiano. Fondata nel 1924, Giordano & C. S.p.A. è cresciuta attraverso quattro generazioni.

Un tipico esempio di family business all’italiana, dunque, che, nel corso di cento anni, ha trasformato l’azienda da un semplice fornitore di materiale elettrico a realizzatore di progetti chiavi in mano per clienti italiani ed esteri di primissimo livello. Per citarne solo alcuni, la Giordano & C. annovera tra i suoi partner operatori come Michelin e Ferrero.

La chiave del successo, come sempre, risiede nei numeri: più di 25 sono i Paesi in cui opera e l’azienda nel 2023 ha generato oltre 47 milioni di euro di ricavi, impiegando all’attivo oltre 180 dipendenti.

Da oggi, la Giordano & C. Spa opererà come società del network Actemium, business line di Vinci Energies specializzata in soluzioni e servizi su misura per il mondo dell’industria. L’obiettivo comune è quello di migliorare le prestazioni industriali dei propri clienti attraverso risposte ‘tailor made’. E se anche gli ultimi dati dimostrano che l’Italia è in testa in Europa per produzione industriale, questa acquisizione risulta tanto più strategica e in grado di consolidare il posizionamento del gruppo Vinci Energies all’interno del mercato.

L’espansione comunque non rappresenta in nessun modo un punto di arrivo: «Lavoreremo ad un’integrazione dell’azienda in Vinci Energies che possa accelerare ulteriormente la crescita della Giordano & C Spa», ha dichiarato il Country Manager Director di Vinci Energies Italia, Thomas Panozzo. «Questa operazione ci permette di rimanere fedeli a noi stessi e di gettare solide basi per crescere insieme», ha aggiunto Luigi Giordano, Ceo di Giordano & C S.p.A. Per lui, un’ulteriore e nuova sfida: è stato nominato Direttore in Vinci Energies Italia.