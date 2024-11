Turismo, il Forum Internazionale a Firenze in vista del G7

Si svolgerà alla Fortezza da Basso venerdì 8 e sabato 9 novembre la seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo che riunirà esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore per discutere tutti insieme su un futuro sostenibile per il turismo. L’evento precede il primo G7 dedicato al settore turistico, che si svolgerà sempre a Firenze dal 13 al 15 novembre.

Il Forum si articola in dieci panel distintivi, ognuno dei quali affronta un tema specifico sotto la dicitura “Open to”. Le aree tematiche sono: Giubileo, Innovazione, Nuove Competenze, Sostenibilità, Qualità, Crescita, Accessibilità, Benessere, Blu e Montagna. Una programmazione che offrirà spunti di riflessione e opportunità di sviluppo per il settore.

Discussant e temi

La ministra Daniela Santanchè riunirà a Firenze tutto il settore: assessori regionali, associazioni di categoria, imprese, startup, sindaci e istituzioni.

La due giorni si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa, del sindaco di Firenze Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, seguiti dall’intervento della ministra Santanchè. Moderato da Nicola Porro, il programma è strutturato in panel che vedranno la partecipazione di imprenditori, assessori regionali, esperti e associazioni di categoria. I temi affrontati spazieranno dalla crescita economica alla formazione e alle competenze, dall’accessibilità al turismo montano e marittimo, fino al turismo all’aria aperta, al benessere e alla qualità dell’offerta turistica.

Open to…

Tra le questioni più attuali al centro del dibattito, si segnala l’intelligenza artificiale, con “Open to innovazione” che vedrà la partecipazione di esperti come l’imprenditore e fondatore di AI Academy Gianluca Mauro, Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, Dario Costantini, Presidente CNA e Pier Ezhaya, Presidente ASTOI.

Altro tema caldo, la ricorrenza del Giubileo, un appuntamento che coinvolge non solo Roma ma l’intero Paese: in “Open to Giubileo” si confronteranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e monsignor Rino Fisichella insieme alla stessa Daniela Santanché.

Gli altri temi: le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il tema della sostenibilità come esigenza di un approccio responsabile e consapevole all’ambiente, l’accessibilià per tutti e il benessere delle comunità locali.

Sempre nella prima giornata di lavori, vi saranno le sessioni, “Open to nuove competenze” con Luigi Gubitosi, Presidente Luiss Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo, Domenico Pellegrino, Presidente AIDIT. “Open to sostenibilità” con Giovanni Acampora, Membro di Giunta incaricato per la transizione ecologica e sostenibilità Confcommercio, Giulia Luigi Cantamessa, Direttore Generale Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane & Amministratore Delegato FS Treni Turistici Italiani e Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi.

Infine, “Open to qualità” con Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica, James Ferragamo, Direttore Prodotto Pelletteria Uomo e Donna, Salvatore Ferragamo e Eugenio Massetti, Vicepresidente Vicario Confartigianato.

La seconda giornata, il 9 novembre, ospita le sessioni “Open to crescita” con Carlo Brugnoli, Direttore Scientifico Osservatorio Nazionale del Turismo, Carlotta Ferrari, Presidente di Convention Bureau, Gabriella Gentile, Presidente Federcongressi&Eventi, Marina Lalli, Presidente Federturismo, Min. Plen. Luigi Vignali, Direttore Generale per gli italiani all’estero MAECI Pietro Piccinetti, Vicepresidente AEFI.

“Open to accessibilità” con Giancarlo Banchieri, Presidente FIEPET, Cesare Salvini, Chief Marketing Officer Grandi Stazioni Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE e Roberto Valori, Vice Presidente Vicario del CIP e Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

“Open to benessere” con Massimo Caputi, Presidente Federterme e CEO Terme and Spa Italia, Enrica Montanucci, Presidente MAAVI, Andrea Prete, Presidente Unioncamere e Andrea Quadrio Curzio, CEO and Founder QC Terme.

Open to Blu” con Luana De Angelis, Vicepresidente FIAVET Alberto Granzotto, Presidente Nazionale FAITA-Federcamping e Michele Montemagni, Vicepresidente di Assocamping Confesercenti.

“Open to montagna” vedrà il confronto, tra gli altri,di Andrea Formento, Presidente Federfuni, Valeria Ghezzi, Presidente ANEF, Fabio Saldini, Commissario Milano – Cortina 2026.