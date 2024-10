Turismo, Federterme lancia Italcares con oltre 50 strutture

Oltre 50 strutture termali e sanitarie italiane, più di 200 trattamenti e 20 programmi. Questi i numeri a oggi di Italcares, la piattaforma digitale ideata da Confindustria Federterme e co-finanziata dal Ministero del Turismo. In occasione dell’Assemblea pubblica, che si è tenuta oggi a Roma, è stato annunciato il lancio del nuovo portale per il turismo medicale che nasce per facilitare l’accesso a un’ampia offerta di terapie presso centri termali e strutture sanitarie, partner dell’iniziativa.



“Oggi annunciamo la nascita di Italcares, una piattaforma innovativa che promuoverà il turismo termale in Italia, integrata su Italia.it“. Così Daniela Santanchè, Ministra del Turismo. “Questa iniziativa rappresenta un passo importante per valorizzare uno dei settori più antichi e caratteristici della nostra nazione, offrendo ai visitatori nazionali e internazionali un’esperienza di benessere unica, basata sulla ricchezza delle nostre acque termali e delle località storiche. Attraverso Italcares, ci proponiamo di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, favorendo la crescita economica dei territori termali, e rendendo più accessibili le eccellenze italiane in termini di salute e relax, spiega. Un ulteriore tassello per tornare ad essere non solo leader del settore in Europa ma nel mondo”. Italcares è la prima guida al benessere in Italia e si rivolge sia ai turisti stranieri sia ai cittadini italiani che cercano una destinazione di eccellenza per trattamenti di salute e prevenzione anche grazie alla capillarità sul territorio nazionale delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Questa innovativa piattaforma digitale risponde alle nuove tendenze del turismo medicale, termale e del benessere, contribuendo all’incremento dei flussi turistici, sia interni che internazionali. Tra le strutture partner, si trovano il Gruppo San Donato con l’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, il Policlinico San Donato di San Donato Milanese e l’Ospedale San Raffaele, il gruppo Villa Maria con l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, il Mater Olbia Hospital e Habilita.



“ItalCares è la nuova frontiera del turismo medicale, progettata per offrire un’esperienza di cura senza precedenti nel nostro Paese per utenti stranieri”. Così Massimo Caputi, Presidente di Confindustria – Federterme. “Con una rete di eccellenze mediche, strutture termali all’avanguardia e un’attenzione personalizzata per ogni paziente, ItalCares unisce il meglio della medicina moderna alla tradizione italiana di ospitalità e benessere – ha aggiunto Caputi -. Che si tratti di trattamenti specialistici o percorsi di riabilitazione grazie alla piattaforma ItalCares vengono garantiti standard di qualità elevatissimi accompagnati dalla bellezza del territorio italiano e da un’assistenza che mette al centro la persona. Finalmente possiamo annullare il gap che l’Italia aveva fino ad oggi con Paesi come la Spagna, Francia e Slovenia”.

Il progetto coniuga le esigenze di salute e il desiderio di benessere con lo stile italiano grazie alla qualità dei servizi e al contesto territoriale ricco di tradizioni, cultura, enogastronomia e un patrimonio storico-artistico unico al mondo che fanno del nostro Paese una destinazione iconica a livello globale. Italcares è integrata con il Tourism Digital Hub per far convergere l’offerta termale e sanitaria nazionale nel portale italia.it. Progettata per guidare in modo semplice e intuitivo la navigazione, la piattaforma integra un software in grado di rendere l’esperienza multilingue e di facilitare l’utilizzo da parte dei visitatori stranieri. All’interno del portale, gli utenti possono valutare soluzioni personalizzate e coerenti con le proprie esigenze e di prenotare in totale autonomia la struttura preferita, esplorando un ricco menu di contenuti (specialità cliniche, programmi, trattamenti) grazie a una navigazione interattiva.