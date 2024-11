Manifatture Sigaro Toscano (MST) ha unito le forze con i produttori italiani per creare Terre, un sigaro che porta con sé non solo l’aroma del tabacco italiano, ma anche il sapore della nostra storia agricola e culturale.

Disponibile da oggi, Terre si presenta come un simbolo di eccellenza Made in Italy, un blend innovativo che celebra il legame tra la tradizione del tabacco e il futuro dell’agricoltura.

Il nome Terre racchiude l’essenza delle zone in cui viene coltivato il tabacco Kentucky, 100% italiano, proveniente da Toscana, Lazio e Campania. Le note speziate della Valtiberina, la piccantezza del tabacco di Pontecorvo e il gusto inconfondibile di quello di Benevento si uniscono in un sigaro dalle dimensioni generose, che rispecchia la diversità e la ricchezza del territorio italiano.

Ma Terre è solo la punta dell’iceberg. Da anni, la manifattura lucchese collabora con circa 200 aziende agricole in Italia, per un vero e proprio patto a lungo termine. Questo accordo include non solo un prezzo di acquisto trasparente, legato alla qualità della fornitura, ma anche sussidi specifici basati sulla quantità di tabacco consegnata e sulle superfici coltivate. MST anticipa fino al 50% del valore della fornitura per dare respiro economico ai produttori e offre incentivi per i giovani agricoltori che scelgono di continuare l’attività di famiglia.

Per attrarre le nuove generazioni al settore, MST ha lanciato un programma di formazione in collaborazione con le associazioni di settore, offrendo percorsi di crescita e supporto economico dedicati ai giovani agricoltori. E dal 2023, con il progetto Agricoltura 4.0, l’azienda ha introdotto un sistema di monitoraggio digitale per aiutare i coltivatori a ottimizzare risorse come acqua e fertilizzanti, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

Con Terre e le sue iniziative sul territorio, Manifatture Sigaro Toscano continua a promuovere l’eccellenza italiana, unendo la tradizione centenaria del sigaro Toscano all’innovazione e alla sostenibilità. Manifatture Sigaro Toscano così non vuole farsi conoscere solo come un brand, ma innanzitutto come un sostenitore dell’economia rurale e un promotore del futuro dell’agricoltura italiana.