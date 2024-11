Fino a qualche anno fa, il Singles’ Day — una sorta di Black Friday orientale che cade oggi, l’11 novembre, noto anche come “11.11 Shopping Festival” — era poco conosciuto in Italia. A ben vedere, non era neanche stato pensato come evento commerciale. La Giornata dei Single nasce infatti in Asia come una ricorrenza simbolica per celebrare l’orgoglio di essere single: la data, 11/11, con quei quattro “1”, a rappresentare l’individualità e la solitudine. L’idea venne a un gruppo di studenti universitari cinesi negli anni ’90, che cercavano un modo per ravvivare le giornate di chi non aveva un partner. Ancora oggi, in Cina è un giorno di festeggiamenti con piccoli eventi e regali per sé stessi, vietati alle coppie.

Il Singles’ Day si è diffuso rapidamente in Cina, ma è stato nel 2009 che ha cambiato volto: Alibaba, il gigante cinese dell’e-commerce guidato al tempo da Jack Ma, fiutando il potenziale di questa giornata (ed evidentemente credendo nella “shopping terapia”), l’ha trasformata in un evento di sconti speciali. Il primo Singles’ Day organizzato da Alibaba è stato un successo fenomenale, con vendite in crescita esponenziale. La vetta è stata toccata l’11 novembre 2021, quando il colosso ha guadagnato in un giorno quasi 85 miliardi di dollari.

Con numeri simili, era solo questione di tempo prima che il Singles’ Day arrivasse anche in Europa e in Italia, conquistando sempre più visibilità, soprattutto tra le nuove generazioni e i consumatori digitali. Black Friday e Cyber Monday restano ancora i giorni di shopping più seguiti, ma anche l’11 novembre offre una nuova opportunità sia per i consumatori che per i rivenditori europei.

Secondo uno studio di Statista, sebbene la Giornata dei Single non sia ancora così popolare come in Asia, le cifre nel mercato europeo fanno ben sperare, con l’interesse degli acquirenti in continua crescita. Nel 2020 il Regno Unito ha speso 1,4 miliardi di sterline, posizionandosi in testa tra i Paesi europei più attivi l’11/11, seguito da Germania, Francia e Italia. Probabilmente, la data si inserisce bene anche perché anticipa lo shopping natalizio, facendo da “preludio” all’Avvento.

Insomma, la Giornata dei Single sembra destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario del retail, portando con sé nuove opportunità di crescita e innovazione. D’altronde, le persone senza una relazione stabile in Italia sono sempre di più: secondo l’Istat, tra single, divorziati e vedovi che vivono da soli, si contano quasi 8 milioni e mezzo di individui, con le famiglie unipersonali che rappresentano oltre un terzo del totale. Tra questi, la maggioranza è costituita da donne (per la maggior parte over 65): quasi 5 milioni, contro circa 4 milioni di uomini. Insomma, “meglio soli che male accompagnati” è un motto che vale per molti italiani. E quale modo migliore per festeggiare, se non con un po’ di sano shopping?